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右轉「叭叭」高雄男反遭前車挑釁 情緒管理不好下場GG
高雄楠梓區昨晚有民眾駕車遇上危險駕駛，起初只是向對方按喇叭右轉示警，沒想到對方追上來刻意擋車挑釁，讓他氣得將行車影片上傳網路，楠梓分局發現影片中危險駕駛多次在道路中無故剎停減速，甚至任意變化車道，警方表示，將依影像違規事實舉發，最重可處3萬6000元罰鍰。
昨晚這段危險駕駛的驚魂過程，就發生男駕駛在左楠路右轉往世運大道方向之後發生；當時男駕駛因右轉燈亮起，眼見多輛機車已轉彎通過，男子只是對緩慢前進的前車按喇叭示警，怎料，對方之後竟一路任意變換車道，過程中無故剎車造成危險。
「開車切勿情緒用事。」楠梓分局表示，經檢視影像，前車駕駛多次在道路中無故剎車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最重可處3萬6000元罰鍰，並接受道路交通安全講習。
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