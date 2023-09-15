手機退卡針解銬逃逸被逮回 失聯移工已遭驅逐出境檢不起訴

新北市專勤隊今年將失聯移工移所至台北市專勤隊途中，一名越南籍失聯移工使用手機退卡針解銬，翻過專勤隊圍欄逃脫。同日晚間，專勤隊在台北市文山區一處檳榔攤前找到男子並帶回，台北地檢署檢察官偵查，認定男子涉犯刑法脫逃罪，日前他已遭驅逐出境，全案獲不起訴處分。

據了解，涉案男子為在台的越南籍失聯移工，今年新北市專勤隊計畫將他移所至台北專勤隊，再等待宜蘭縣專勤隊前來台北市專勤隊接人。新北市專勤隊移將收容人所至台北市專勤隊大門之時，男子趁隙使用夾藏在口袋的破損SIM卡退卡針解銬，翻越專勤隊圍欄，逃往周圍山區。