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請改道！國1北向楠梓段3車撞 聯結車鋼捲掉路面回堵15公里

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號北向354.5公里（楠梓-岡山路段）今天上午7時45分許發生3車連環撞，雖然無人受傷，肇事聯結車上的大型「鋼捲」卻掉落路面占用3線道，由於正值上班尖峰潮，後方回堵一度長達15公里遠，國道公路警察局呼籲民眾「請改道」。

拖吊車排除國道上散落的大型鋼捲。記者古和純／翻攝
拖吊車排除國道上散落的大型鋼捲。記者古和純／翻攝

「三車駕駛皆無酒駕。」警方表示，40歲李男駕駛聯結車疑因分心，推撞前方轎車並推撞小貨車，導致三車連環撞，所幸無人員受傷。

這起鋼捲掉落事故，嚴重影響國道（楠梓-五甲系統路段）回堵壅塞，平均車速僅20公里。雖大型鋼捲於1個多小時後排除，但路面遭鋼捲重砸毀損，目前該處外線封閉，正在進行車道修補作業回堵將近15公里。

目前國一高雄建國段、中正段、楠梓交流道仍處壅塞情況，國道公路警察局呼籲民眾「請改道」。

國一楠梓段聯結車鋼捲散落國道上。記者古和純／翻攝
國一楠梓段聯結車鋼捲散落國道上。記者古和純／翻攝
國一高雄中正段交通壅塞。記者古和純／翻攝
國一高雄中正段交通壅塞。記者古和純／翻攝
國一高雄建國段交通壅塞。記者古和純／翻攝
國一高雄建國段交通壅塞。記者古和純／翻攝
國一楠梓段聯結車鋼捲散落國道上。記者古和純／翻攝
國一楠梓段聯結車鋼捲散落國道上。記者古和純／翻攝
國一楠梓段交通壅塞。記者古和純／翻攝
國一楠梓段交通壅塞。記者古和純／翻攝
拖吊車排除國道上散落的大型鋼捲。記者古和純／翻攝
拖吊車排除國道上散落的大型鋼捲。記者古和純／翻攝

國道 岡山

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