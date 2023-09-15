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無照少年載友自撞路樹翻車釀4傷 12歲乘客拋車外重傷
花蓮縣17歲溫姓少年無照駕車載3名友人出遊，今天凌晨在台11丙線壽豐鄉豐坪路段不明原因自撞路樹翻覆，其中12歲蘇姓少年拋出車外當場失去呼吸心跳，還在搶救，另3人全身多處擦挫傷，警方初步調查駕駛沒有酒駕，正釐清肇事原因。
據了解，溫姓少年載13歲的蘇姓少女及其弟弟，以及15歲侯姓少年一同出遊，今天清晨5時許，行經台11丙線16公里處時，突然自撞路樹翻車，零件噴飛一地，車體嚴重變形。蘇姓少年坐在副駕駛座，當場拋出車外重傷。
消防人員趕到時，發現蘇姓少年已經沒有生命跡象，另有1人昏迷，另兩人清醒，分別送往慈濟及門諾醫院搶救，侯姓少年還在開刀搶救，尚未脫離險境，另3人全身多處擦挫傷，沒有生命危險。
警方初步調查，溫姓駕駛沒有酒駕，但才17歲沒有駕照，因該路段筆直寬廣，屬於易超速路段，速限為70公里，是否與肇事原因有關係，還待調查。
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