男欠20萬被債主威逼押走 新莊警取締違規車意外救人

楊姓男子陸續向陳男借款20萬元遲遲未還，昨天下午陳男2車2人在北市萬華巧遇楊男，立即趨前向楊討錢。楊男表明沒錢可還，遭陳強取其皮夾內1萬7千元現金，還遭威逼上車載走。途中行經新北市新莊堤外便道見警取締違規，陳男心虛把車臨停，楊男趁機跳車向警求救，雙雙被帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，被害人楊姓男子（21歲）目前無業有多項前科的他，兩個月前透過網路結識陳姓男子（42歲、有多項前科），楊男沒錢花用陸續向陳男借款20萬元應急。日前陳男向楊男多次催討欠債，楊男藉故拖延，最後乾脆避不見面電話不接，這讓陳男為之氣結。

昨天下午陳男與友人王男（46歲）各開一輛汽車，於台北市萬華區昆明街上巧遇楊男路過，陳男立即下車衝前問楊「到底要不要還錢？」只見楊男面露難色低頭不語，楊男態度靜默讓陳男相當火大，飆問楊男「你身上有沒有錢可還」，此時楊男拿出皮夾露出裡面1萬7千元現金，當場被陳男一把抽走，並語帶恐嚇逼迫楊男上車，旋即開車直往新北市樹林方向駛去。

昨下午約莫2時30分左右，陳、王、楊兩車3人行經新北市新莊區堤外便道10K+500處，遇到前方警正在舉發違停車輛，陳男一時心虛趕緊把車停靠路邊，準備等警方舉發違規後再開車離開。楊男見陳將車臨停，立即扳開車門竄逃下車，以百米速度衝往員警方向求救。

王男見狀人車迅速開離現場，陳男則來不及開車逃離當場被喝令下車，經支援警力趕抵控制陳男，附帶搜索車內未查獲違禁品，人車一併帶回派出所偵辦。偵詢時陳男喊冤指，楊男欠他20萬元又不還錢。今天在台北市巧遇要他還錢不成，見他又不回話，才會開車載他隨意亂繞，看能不能嚇嚇他逼他趕緊還錢。