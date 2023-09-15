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台中半夜驚傳惡火 屋主回家驚見神明廳陷入火海

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區五順街今凌晨近1點驚傳火警，巷弄內1間民宅1樓神明廳突然起火，加上內部堆放金紙、書籍及紙箱等易燃物，火勢一度相當猛烈，所幸當時沒人在裡面未釀傷亡，消防獲報後於1點50分撲滅火勢，起火原因調查中。

警消今凌晨獲報，因案發地位處五順街狹窄巷弄，消防人員出動8輛防灑水車、4輛救災指揮車及救護車，並拉起長長水線搶灌救，所幸當時屋主人不在，是回家時驚見起火立即報案。

轄區第2分局文正派出所所長長李健瑋及巡邏人員等5名員警，獲報也到場協助管制及交通疏導，初步了解火災位置1樓為神明廳，因多堆放金紙、書籍及紙箱等物，詳細起火原因釐清中。

台中北區五順街今凌晨民宅火警。記者曾健祐／翻攝
台中北區五順街今凌晨民宅火警。記者曾健祐／翻攝
台中北區五順街今凌晨民宅火警。記者曾健祐／翻攝
台中北區五順街今凌晨民宅火警。記者曾健祐／翻攝

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