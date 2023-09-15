聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中半夜驚傳惡火 屋主回家驚見神明廳陷入火海
台中市北區五順街今凌晨近1點驚傳火警，巷弄內1間民宅1樓神明廳突然起火，加上內部堆放金紙、書籍及紙箱等易燃物，火勢一度相當猛烈，所幸當時沒人在裡面未釀傷亡，消防獲報後於1點50分撲滅火勢，起火原因調查中。
警消今凌晨獲報，因案發地位處五順街狹窄巷弄，消防人員出動8輛防灑水車、4輛救災指揮車及救護車，並拉起長長水線搶灌救，所幸當時屋主人不在，是回家時驚見起火立即報案。
轄區第2分局文正派出所所長長李健瑋及巡邏人員等5名員警，獲報也到場協助管制及交通疏導，初步了解火災位置1樓為神明廳，因多堆放金紙、書籍及紙箱等物，詳細起火原因釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言