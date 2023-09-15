台中半夜驚傳惡火 屋主回家驚見神明廳陷入火海

台中市北區五順街今凌晨近1點驚傳火警，巷弄內1間民宅1樓神明廳突然起火，加上內部堆放金紙、書籍及紙箱等易燃物，火勢一度相當猛烈，所幸當時沒人在裡面未釀傷亡，消防獲報後於1點50分撲滅火勢，起火原因調查中。

警消今凌晨獲報，因案發地位處五順街狹窄巷弄，消防人員出動8輛防灑水車、4輛救災指揮車及救護車，並拉起長長水線搶灌救，所幸當時屋主人不在，是回家時驚見起火立即報案。