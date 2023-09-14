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員工貼咖、三餐全包…警屢查麻將賭場皆撲空 業者嘆終於湊足兩桌就被抄

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

葉姓男子在台北市大同區某民宅內經營地下麻將賭場，轄區警方獲悉後屢次查緝皆撲空，懷疑該賭場有多處藏身地點不斷轉移，日前再次持票搜索，當場查獲現場負責人葉男、員工及賭客等8人，詢後依法送辦、裁罰。

警方調查，53歲葉男今年7月起租下大同區迪化街二段一處民宅經營賭場，深夜發出噪音引起民眾檢舉，轄區民族路派出所獲悉介入蒐證，多次持票上門查緝卻撲空，懷疑該賭場有另外多處藏身地，不斷轉移陣地躲避查緝。

警方雖屢次撲空仍不放棄，近日再次突襲搜索，當場查獲葉男、2名員工及5名賭客，查扣賭資籌碼17萬元、麻將賭具、骰子等證物，詢後分別依賭博罪送辦、依社會秩序維護法裁罰。

據悉，該賭場為吸引賭客，標榜「包吃包喝」、「三餐全包」，看準該民宅設有廚房，即安排員工在民宅內煮飯菜、宵夜，還有專人隨時幫忙跑腿買菸、飲料等；但業者自曝賭客仍興致缺缺，指出先前警方之所以撲空，就是因為揪不出牌咖，所以經常流局，此次被查獲時，也是葉男和員工「貼咖」才湊足兩桌行賭。

警方當場查獲葉男、2名員工及5名賭客，查扣賭資籌碼17萬元、麻將賭具、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝
警方當場查獲葉男、2名員工及5名賭客，查扣賭資籌碼17萬元、麻將賭具、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝
警方當場查獲葉男、2名員工及5名賭客，查扣賭資籌碼17萬元、麻將賭具、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝
警方當場查獲葉男、2名員工及5名賭客，查扣賭資籌碼17萬元、麻將賭具、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝

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