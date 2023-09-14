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自行車先後遭兩嫌輪流竊騎 台南警追查1個多月昨尋獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名學生上、下學騎用自行車上月初在台南轉運站遭竊，台南市警五分局受理後，經1個多月鍥而不捨追查，赫然發現該車先後經黃姓少年、50多歲黃姓男子偷過代步，昨天在黃男公園路住處前順利尋獲，依涉竊盜罪嫌，將兩人送辦。

市警五分局北門派出所調查，兩名竊嫌均貪圖一時方便，見該自行車未上鎖，隨即騎用後棄置。沒想到該自行車輾轉在外面流浪1個多月，還能夠找回來。羅姓學生也覺得不可思議，向員警再三致謝。

警方調查，羅姓學生8月9日上午7時許，將上、下學騎用的自行車停放在台南轉運站旁停車場，下午發現自行車遭竊，立即向派出所報案。經員警調閱監視器過濾，發現黃姓少年當日8時許路過該處時，覺得自行車外型亮眼，便竊取騎乘代步，並在隔日將自行車停放在失竊處對面的台南公園旁。

未料，上月14日下午該自行車又遭黃男竊取騎走，警方昨天循線在他位在公園路住處前找到該輛遭竊的自行車，並涉依竊盜罪嫌將2人送辦。

台南有名學生自行車上月初在台南轉運站遭竊，台南市警五分局受理後，經1個多月鍥而不捨追查，昨天順利尋獲後物歸原主。圖／讀者提供
台南有名學生自行車上月初在台南轉運站遭竊，台南市警五分局受理後，經1個多月鍥而不捨追查，昨天順利尋獲後物歸原主。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日下午將該自行車竊走代步，過程被附近監視器拍個正著。圖／讀者提供
黃姓男子上月14日下午將該自行車竊走代步，過程被附近監視器拍個正著。圖／讀者提供

自行車 台南 竊盜

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