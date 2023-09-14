保齡球式連撞4車 林口男疑精神不濟開車釀禍
黃姓男子今天下午開車行經新北市林口區竹林路，疑因精神不濟人車失控衝撞對向車道車格4輛汽、機車，所幸未波及其他路過人車，黃男肢體些許擦挫傷，緊急送醫急救，沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，黃姓男子（68歲）今天下午近4時許開著一輛休旅車，沿著新北市林口區仁愛路往竹林山寺方向行駛，途中行經時竹林路155號前疑因精神不濟，人車失控往左偏移往對向車道衝去，當場撞損對向停放車格內2輛汽車、2輛機車，所幸現場未波及其他路過人車。
新北市消防局獲報派員趕抵，檢視黃男肢體些許擦挫傷，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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