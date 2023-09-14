快訊

只求平凡！天價基因治療雖納保 SMA病友逾3百人仍無藥用

黨產會追徵大孝大樓7.8億…國民黨打行政訴訟上訴 結果逆轉了

保齡球式連撞4車 林口男疑精神不濟開車釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子今天下午開車行經新北市林口區竹林路，疑因精神不濟人車失控衝撞對向車道車格4輛汽、機車，所幸未波及其他路過人車，黃男肢體些許擦挫傷，緊急送醫急救，沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，黃姓男子（68歲）今天下午近4時許開著一輛休旅車，沿著新北市林口區仁愛路往竹林山寺方向行駛，途中行經時竹林路155號前疑因精神不濟，人車失控往左偏移往對向車道衝去，當場撞損對向停放車格內2輛汽車、2輛機車，所幸現場未波及其他路過人車。

新北市消防局獲報派員趕抵，檢視黃男肢體些許擦挫傷，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

黃男精神不濟開車，人車失控往左偏移撞毀對向車道停車格4輛汽機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男精神不濟開車，人車失控往左偏移撞毀對向車道停車格4輛汽機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男精神不濟開車，人車失控往左偏移撞毀對向車道停車格4輛汽機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男精神不濟開車，人車失控往左偏移撞毀對向車道停車格4輛汽機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男精神不濟開車，人車失控往左偏移撞毀對向車道停車格4輛汽機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
黃男精神不濟開車，人車失控往左偏移撞毀對向車道停車格4輛汽機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

失控 酒駕 車禍

延伸閱讀

中央態度強硬擬將林口影視園區變更社宅 議員連署反對

死裡逃生！水泥預拌車墜落邊坡駕駛輕傷 疑剎車失靈釀禍

台中殯儀館上「醉後的課程」 酒駕累犯鬼月震撼教育有夠毛

串連國際AI+智慧園區 新北林口森林步道優化成登山新秘境

相關新聞

台中石岡婦人遭活埋！疑貨車傾倒土方未注意 司機：沒看到她

今天下午2點57分，台中市石岡區豐勢路岡尾巷，謝姓地主請土方公司到場整地，羅姓貨車司機未注意44歲潘女蹲在後方，潘遭清倒土方活埋，當場無生命跡象。警方初步調查，羅姓司機疑未注意車後狀況釀憾事...

驚悚！國一聯結車斗突起火竄濃煙 影響車流回堵6公里

國道1號南下63.6公里中壢路段，今下午3時許1輛聯結車斗突然起火燃燒，只見濃濃黑煙不斷竄出，消防人員獲報後到場佈水線灌...

自行車先後遭兩嫌輪流竊騎 台南警追查1個多月昨尋獲

台南有名學生上、下學騎用自行車上月初在台南轉運站遭竊，台南市警五分局受理後，經1個多月鍥而不捨追查，赫然發現該車先後經黃...

保齡球式連撞4車 林口男疑精神不濟開車釀禍

黃姓男子今天下午開車行經新北市林口區竹林路，疑因精神不濟人車失控衝撞對向車道車格4輛汽、機車，所幸未波及其他路過人車，黃...

新莊某公寓磁磚掉落砸傷人車 新北：屋主處罰6萬

新北市新莊區某公寓12日晚間外牆磁磚與水泥脫落，砸到行經的小轎車與機車騎士腿部。警方今天表示，3方已商談賠償事宜。工務局...

疑天然氣外洩…湖口工業區觀光工廠釀氣爆 1包商遭炸傷緊急送醫

新竹縣湖口工業區今天下午3時許發生氣爆意外，一家醫藥生技公司觀光工廠38歲男性包商正在更換鍋爐的天然氣管線時，疑似過程造成外洩，當場釀成氣爆，該名包商頭部、雙手也出現約9%一至二度燒燙傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦