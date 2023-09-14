疑天然氣外洩…湖口工業區觀光工廠釀氣爆 1包商遭炸傷緊急送醫

新竹縣湖口工業區今天下午3時許發生氣爆意外，一家醫藥生技公司觀光工廠38歲男性包商正在更換鍋爐的天然氣管線時，疑似過程造成外洩，當場釀成氣爆，該名包商頭部、雙手也出現約9%一至二度燒燙傷，所幸他意識清楚，目前已送醫治療，至於詳細氣爆原因，警消人員正在釐清中。

新竹縣消防局指出，今天下午3點59分接獲通報，表示濟生Beauty健康文化館新竹觀光工廠發生火警意外，消防局立即派遣新工、山崎、湖口及光明車組共8車18人前往搶救，現場為疑似天然氣外洩造成氣爆，消防人員出一水線撲滅火勢，廠方已關閉天然氣管線。

消防局指出，整起氣爆造成現場一名38歲男子受傷，頭部和雙手約9%有一至二度燒燙傷、意識清楚，火警燃燒面積約5平方公尺，損失粗估約10萬。

勞動黨獲報後，第一時間趕至現場了解狀況，議員羅美文辦公室主任羅世晧指出，傷者為工廠外包員工，當時他正在置換鍋爐的天然氣管，疑似在排空過程，天然氣外洩造成氣爆，目前已通報新竹縣勞工處前往關心、慰問傷者，至於工廠是否有工安疑慮，也請勞工處一併釐清。

濟生醫藥生技公司為新竹縣在地企業，2010年在湖口成立第一座觀光工廠，隨著新冠肺炎疫情趨緩，遊客不斷增加，濟生醫藥生技決定擴大增設觀光工廠為「濟生Beauty健康文化館」，並於今年7月25日舉行剪綵開幕儀式，新竹縣長楊文科也到場剪綵，沒想到竟發生意外。

議員羅美文辦公室主任羅世晧指出，傷者為工廠外包員工，當時他正在置換鍋爐的天然氣管，疑似在排空過程天然氣外洩造成氣爆。圖／勞動黨提供