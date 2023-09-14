驚悚！國一聯結車斗突起火竄濃煙 影響車流回堵6公里

國道1號南下63.6公里中壢路段，今下午3時許1輛聯結車斗突然起火燃燒，只見濃濃黑煙不斷竄出，消防人員獲報後到場佈水線灌救，所幸50歲徐姓駕駛及時脫困，並無人員受傷，不過詳細起火原因仍有待調查釐清，大貨車占用外線及路肩，造成回堵約6公里，並影響主線車道車流。

今下午3時52分許，徐男行駛中突發現車輛有發出異音並冒煙，立刻將車輛靠外側路肩並即時脫困。現場濃煙造成車流回堵約6公里，並影響主線車道車流，現場3車道，占用外側路肩。

國道警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。目前連結車上貨物因要等卸貨車過來卸貨，暫時還無法排除，而詳細起火原因待調查釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。