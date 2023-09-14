新莊某公寓磁磚掉落砸傷人車 新北：屋主處罰6萬

新北市新莊區某公寓12日晚間外牆磁磚與水泥脫落，砸到行經的小轎車與機車騎士腿部。警方今天表示，3方已商談賠償事宜。工務局說，已依建築法處建物所有權人新台幣6萬元。

新北市新莊警察分局今天表示，12日晚間6時許接獲報案稱，新莊區富國路一處巷口發生公寓外牆水泥及磁磚脫落。林姓男子駕駛的轎車剛好經過，造成車輛輕微車損；鄭姓女機車騎士也被磁磚砸到，腿部紅腫擦挫傷，自行前往輔大醫院就醫。

警方說，到場查看發現為牆壁的水泥脫落，導致水泥、磁磚砸人受傷、車受損。現場立即設置封鎖線，並連繫清潔隊協助清理現場。

警方說，通知曾姓屋主到案說明，並與汽車駕駛、機車騎士，3方協商賠償事宜。被害人暫不提告，屋主隔日已聯繫廠商維修外牆水泥與磁磚。

市府工務局下午表示，經清查，現場為領有使用執照的地上5層水泥建築物。12日夜間接獲通報後，當天立即由警察派出所拉封鎖警示，提醒用路人注意。