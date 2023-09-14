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新莊某公寓磁磚掉落砸傷人車 新北：屋主處罰6萬

中央社／ 新北14日電

新北市新莊區某公寓12日晚間外牆磁磚與水泥脫落，砸到行經的小轎車與機車騎士腿部。警方今天表示，3方已商談賠償事宜。工務局說，已依建築法處建物所有權人新台幣6萬元。

新北市新莊警察分局今天表示，12日晚間6時許接獲報案稱，新莊區富國路一處巷口發生公寓外牆水泥及磁磚脫落。林姓男子駕駛的轎車剛好經過，造成車輛輕微車損；鄭姓女機車騎士也被磁磚砸到，腿部紅腫擦挫傷，自行前往輔大醫院就醫。

警方說，到場查看發現為牆壁的水泥脫落，導致水泥、磁磚砸人受傷、車受損。現場立即設置封鎖線，並連繫清潔隊協助清理現場。

警方說，通知曾姓屋主到案說明，並與汽車駕駛、機車騎士，3方協商賠償事宜。被害人暫不提告，屋主隔日已聯繫廠商維修外牆水泥與磁磚。

市府工務局下午表示，經清查，現場為領有使用執照的地上5層水泥建築物。12日夜間接獲通報後，當天立即由警察派出所拉封鎖警示，提醒用路人注意。

工務局說，立刻派員會同新莊區公所到場協助處理，現場要求屋主清除其他有掉落疑慮的水泥與磁磚。目前，已無繼續掉落之虞；依建築法，所有權人應善盡維護管理，因發生磁磚掉落致民眾受輕傷，已處建築物所有權人新台幣6萬元罰鍰，並發文給整棟建築物所有權人，限期10天內全面檢視並修復，不得再發生磁磚掉落。

新北市新莊區某公寓外牆磁磚與水泥12日晚間脫落，砸中路過汽車與機車騎士腿部，市府已依建築法處建物所有權人新台幣6萬元罰鍰。（民眾提供）中央社
新北市新莊區某公寓外牆磁磚與水泥12日晚間脫落，砸中路過汽車與機車騎士腿部，市府已依建築法處建物所有權人新台幣6萬元罰鍰。（民眾提供）中央社

建築 機車騎士 警察

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