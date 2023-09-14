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開千萬麥拉倫「未繫安全帶」遭開單 駕駛怒槓警再吃1紅單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

32歲王姓男子昨天下午駕駛要價千萬的麥拉倫超跑，行經新北市板橋區館前東路時，警方發現王男未繫安全帶將他攔停，但王男情緒激動不願下車配合盤查，等到支援警力到場後王男才下車。警方依法舉發未繫安全帶後要求他將車輛駛離，但王男不願配合，警方再另告發不聽勤務人員制止違規後，王男才悻悻然開走。

據了解，板橋分局後埔所警員昨天下午4時許，巡邏行經板橋區館前東路時，發現1名駕駛麥拉倫超跑的男子未繫安全帶，警方於是上前將駕駛攔下並要求他下車接受盤查。不料開車的32位王姓男子突然情緒激動，不但不願意配合盤查還拒不下車，警員呼叫線上支援警力到場後，王男見狀才下車受檢。

警方依規定對王男開單告發未繫安全帶，依法可處1500罰款，當警方開單後請王男將車輛駛離時，王男卻不願意配合，當警方再次詢問後王男依然堅持不願駛離，警方立即依道路交通管理處罰條例第60條：「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」再對王男開單，依法可處900元以上1800元以下罰款。王男連收2張罰單後才悻悻然開車離去。

駕駛麥拉倫超跑的王男與警方發生爭執。圖／擷取自記者爆料網
駕駛麥拉倫超跑的王男與警方發生爭執。圖／擷取自記者爆料網
王男不願下車配合受檢。記者黃子騰／翻攝
王男不願下車配合受檢。記者黃子騰／翻攝
警方將麥拉倫超跑攔下。記者黃子騰／翻攝
警方將麥拉倫超跑攔下。記者黃子騰／翻攝

罰單 警察 新北

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