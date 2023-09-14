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澎湖男酒後「撲通」摔落馬公漁港 海巡拋魚雷浮標救人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣陳姓男子今天上午8時許酒後在馬公漁港觀音廟前方閒晃，不慎摔落漁港，海巡署人員見狀先拋下魚雷浮標和救生圈，並跳下海救人，因現場無合適上岸點，協請港邊船舶將陳男拖帶至浮動平台，順利將陳救上岸，所幸陳意識清醒，送醫無大礙。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊指出，今天上午7時58分許，馬公漁港安檢所接獲民眾通報，指一名男子於馬公漁港觀音廟前方不慎落海，隨即派遺安檢人員攜救援裝備前往現場，並同步通報消防局第一大隊馬公分隊到場實施救援。

海巡人員見男子在海中載浮載沉，先跳下水實施搶救，岸上人員拋下魚雷浮標及救生圈，讓海中的同仁先固定落海的陳男，因現場無合適可上岸處所，海巡改協請在旁的船舶協助將男子拖帶至附近的浮動平台。

海巡人員於半小後，順利將陳救援上岸，救護員發現男子意識清醒；海巡事後調查，落海的是50歲陳姓男子，陳男酒後在岸邊閒晃，不久後疑失足落海，所幸經送醫後無大礙。

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澎湖陳姓男子今天上午酒後失足落馬公漁港，海巡人員跳入海中，並拋魚雷浮標、救生圈救人。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子今天上午酒後失足落馬公漁港，海巡人員跳入海中，並拋魚雷浮標、救生圈救人。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子今天上午酒後失足落馬公漁港，海巡人員跳入海中，並拋魚雷浮標、救生圈救人。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子今天上午酒後失足落馬公漁港，海巡人員跳入海中，並拋魚雷浮標、救生圈救人。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子今天上午酒後失足落馬公漁港，海巡人員跳入海中，並拋魚雷浮標、救生圈救人。記者石秀華／翻攝
澎湖陳姓男子今天上午酒後失足落馬公漁港，海巡人員跳入海中，並拋魚雷浮標、救生圈救人。記者石秀華／翻攝

馬公 海巡署 安檢 澎湖縣

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