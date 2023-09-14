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刑事局南下破詐欺機房 女老師也受害

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

25歲陳姓男子今年5月在屏東市成立詐騙機房，以「假投資」手法詐騙至少11名被害人，不法所得6百萬元；被害人中兩人是女老師，其他人為家庭主婦，刑事局偵二大隊上個月15號南下逮捕陳嫌在內共8人送辦。

陳嫌過去曾提供人頭帳戶給詐團使用，他今年5月在屏東市租屋，先以Facebook社群網站張貼家庭代工等賺錢文章，騙取信任後說服被害人加入Line帳號。

犯嫌偽裝投顧老師，搭配假「投資群眾」帳號，鼓吹、炒熱投資氣氛，並製造投資獲利假象；話務機房成員以投顧老師身分提供假操盤資訊，誘騙被害人投入資金，造成損失。

刑事局偵二大隊分析165反詐騙平台相關報案資料，鎖定陳嫌的詐欺機房位置，並查出機房負責人身分及住處，上個月15日，警方持搜索票南下，先在假投資詐欺機房，查獲現場管理者李姓男子（24歲）等6名話務機房機手到案，另持拘票在機房附近拘提陳姓主嫌及其妻子二人到案。

警方查扣手機、電腦、網路分享器、SIM卡等贓證物，依詐欺、組織等罪嫌移送檢方偵辦，陳嫌複訊後10萬元交保，其餘成員2萬元交保候傳。

陳姓男子（左一）成立詐騙機房，詐騙11人得手6百萬元，刑事局南下逮人，查扣手機、電腦、電話卡等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子（左一）成立詐騙機房，詐騙11人得手6百萬元，刑事局南下逮人，查扣手機、電腦、電話卡等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子成立詐騙機房，詐騙11人得手6百萬元，刑事局南下逮人，查扣手機、電腦、電話卡等贓證物。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子成立詐騙機房，詐騙11人得手6百萬元，刑事局南下逮人，查扣手機、電腦、電話卡等贓證物。記者廖炳棋/翻攝

詐騙 詐欺 屏東

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