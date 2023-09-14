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死裡逃生！水泥預拌車墜落邊坡駕駛輕傷 疑剎車失靈釀禍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄大樹區今天下午2時許，50歲陳姓男子駕駛水泥預拌車，行經大樹區三和路福德祠前時，疑似突然煞車失靈，行駛至大樹區三和路上坡時，整個重心往後滑落，擦撞貨車並毀損電桿後，直接翻覆墜落至路旁邊坡，所幸陳男自行脫困後，所幸僅輕傷並無大礙。

「駕駛一度受困車內。」仁武分局表示，陳男的水泥預拌車行經上坡路段時，疑似剎車失靈，整輛車失控竟往後倒退，先是撞上後方小貨車，之後更加速撞毀路旁的電桿，直接墜落翻覆路旁邊坡，巨大聲響嚇壞周邊民眾，趕緊報案。

高雄市消防局與仁武分局都接獲通報到場馳援，所幸半小時後，陳男自行從駕駛座位置爬出，幸運的是，他身上僅輕微擦挫傷，意識清楚，被後送至義大醫院救治。而警方除在場管制警戒外，也通報中華電信、台電到場搶修。

高雄大樹區發生水泥預拌車撞毀電線桿翻覆至路旁邊坡意外。記者古和純／翻攝
高雄大樹區發生水泥預拌車撞毀電線桿翻覆至路旁邊坡意外。記者古和純／翻攝
高雄大樹區發生水泥預拌車撞毀電線桿翻覆至路旁邊坡意外。記者古和純／翻攝
高雄大樹區發生水泥預拌車撞毀電線桿翻覆至路旁邊坡意外。記者古和純／翻攝

義大 失控 高雄市

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