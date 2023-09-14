苗栗縣上半年民眾遭投資詐騙364件 受騙金額破5億元！

詐騙集團手法不斷翻新，小心上當！根據苗栗縣警察局統計，今年上半年苗栗縣遭詐騙類型與金額，以假投資364件最多，金額高達5億2548多萬元，高居詐騙手法首位；另外，以假交友再施以詐術導致民眾受騙總金額達1億1681多萬元，詐騙老梗解除分期付款也達4316多萬元，相當驚人。

苗栗縣警察局表示，目前投資詐騙為詐騙集團最慣用伎倆，也是民眾遭詐騙的主流案例，通常是以投資某項股票可成為飆股或其他投資標的，先讓受騙民眾淺嚐甜頭後，再誘使民眾投入更多大筆金額，民眾務必小心，不要上當導致血汗錢被騙走。

詐騙集團伎倆多，例如股票、基金等投資群組中的專家、大師、專員或是自稱獲利的民眾等都是由詐騙集團成員所扮演一人分飾多角，所看到獲利都是假的，從受理投資詐騙案件中，除了初期小額獲利外，並沒有被害民眾可以出金獲利。

至於假交友詐騙，則利用網路社群成為好友，噓寒問暖取得信任，投其所好推銷，或謊稱有急需，借錢騙走財物。昨頭份警分局即成功阻詐，有國外女網友請70歲黃姓老翁代收之包裹卡在海關，需匯手續費43萬7500元，員警獲報到場一聽，便確定是「假交友真詐財」的詐騙手法，當場勸說老翁打消匯款念頭。