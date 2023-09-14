北市大同區再現天坑 陳怡君：2個月2件已造成人心惶惶

台北市大同區赤峰街今又傳天坑。一處民宅前的馬路突然出現陷落情形，冒出一個大洞，塌陷寬度占去路面一半以上，現由警消警戒中。台北市議員陳怡君趕去現場，她指出，台北市大同區2個月內2件天坑，已造成人心惶惶，呼籲蔣市府在道路安全上應有檢驗的機制。

陳怡君說，台北市大同區有很多街道及水溝溝壁老舊，市府要有針對道路安全的檢察機制，天這起天坑事件相當荒謬，就是管線穿越水溝溝壁，導致溝壁破裂，水溝的水將泥沙沖刷走後，造成地面下陷的情形。