北市大同區再現天坑 陳怡君：2個月2件已造成人心惶惶
台北市大同區赤峰街今又傳天坑。一處民宅前的馬路突然出現陷落情形，冒出一個大洞，塌陷寬度占去路面一半以上，現由警消警戒中。台北市議員陳怡君趕去現場，她指出，台北市大同區2個月內2件天坑，已造成人心惶惶，呼籲蔣市府在道路安全上應有檢驗的機制。
陳怡君說，台北市大同區有很多街道及水溝溝壁老舊，市府要有針對道路安全的檢察機制，天這起天坑事件相當荒謬，就是管線穿越水溝溝壁，導致溝壁破裂，水溝的水將泥沙沖刷走後，造成地面下陷的情形。
陳怡君表示，當路面有裂痕或是凹陷時，就應該要有警覺預防下陷，啟動檢查現場是否有管線破裂的情形，避免造成嚴重坍塌的狀況。台北市大同區2個月內就有2件天坑事件，可見市府道路安全巡查機制根本就是不合格。請市府盡速擬定道路安全巡檢的SOP，主動查核道路安全，還市民安全的用路環境。
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