一個眼神露餡…新北警見失聯移工「刻意閃躲」追前壓制 解送收容

越南籍陳姓男子去年被通報失聯，居無定所四處打零工維生的他，這個月9日晚上步經新北市蘆洲區和平路，見警巡經刻意閃躲，當場被警方壓制，經查赫見他是失聯移工帶回偵辦，警詢後依法解送移民署專勤隊收容。

據了解，陳姓男子（28歲、越南籍）2017年4月13日持工作簽證抵台，入境後陳男在基隆市擔任製造業技工，去年5月9日雇主發現他不見，連絡他也沒有回應，趕緊通報相關單位，陳男逃逸期間四處躲藏以打零工維生。

警方表示，這個月9日晚上7時許，陳男步經新北市蘆洲區和平路122號前，見轄區警巡邏經過，陳男心虛刻意鑽旁閃躲。兩警見他行為怪異神色慌張，趨前將他指引至一旁超商查證陳男身分。

盤查過程，陳男一度辯稱「沒帶居留證」，後查看陳男手機內照片，赫見他去年5月9日通報為失聯移工。陳男見事跡敗露轉身欲逃，當場被警壓制上銬帶回偵辦。偵詢時陳男坦承逃逸，警詢後依違反「入出國及移民法」解送移民署新北市專勤隊收容。

蘆洲分局蘆洲所副所長陳宏諭呼籲，若有逾期居留的移工、外僑，請儘速前往該管轄地的專勤隊或移民署報到，保障個人權利，平安返回母國。