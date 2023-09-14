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北市7旬婦走斑馬線過馬路遭撞 小黃運將慘吞6000元罰單

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市7旬宋姓婦人日前走斑馬線過馬路，走到一半卻被左轉的計程車撞上，婦人當場倒地不起，所幸計程車駕駛發現闖禍後隨即煞停，沒有輾過造成進一步傷害。警方獲報到場，協助傷者送醫，運將供稱A柱遮蔽視線沒看到，被依過失傷害罪函送法辦，並吃上不禮讓行人6000元罰鍰。

中正第二警分局日前獲報，福州街22號旁無名巷口有行人被車撞，趕抵現場發現是計程車撞行人，傷者宋婦（77歲）被撞倒在地無法爬起，經救護人員協助送醫，她傷勢手、腳擦挫傷，有些微頭暈，沒有生命危險。

警方調閱監視器畫面，確認宋婦好端端的走在路上就被車撞，所幸計程車當下車速不快，肇事後立刻煞停，才沒有輾過造成進一步傷害。計程車駕駛林姓男子（61歲）喊冤說沒看到有人過馬路，懷疑被A柱擋住視線，警方事後依過失傷害罪將他函送法辦，並開罰車不禮讓行人6000元罰鍰。

中正第二警分局指出，道交條例於今年6月30日修正施行，加重「未禮讓行人」等違規的處罰，呼籲駕駛人行經路口、行人穿越道附近，應特別留意是否有行人，務必停車禮讓，並留意視線死角的問題，確認無行人時，始可駕駛通過行人穿越道，以確保自身安全及其他用路行人之安全。

台北市7旬宋姓婦人日前過馬路，被左轉的計程車迎頭撞上，她當場倒地不起，所幸送醫後沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市7旬宋姓婦人日前過馬路，被左轉的計程車迎頭撞上，她當場倒地不起，所幸送醫後沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

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