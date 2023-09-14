北市7旬婦走斑馬線過馬路遭撞 小黃運將慘吞6000元罰單

台北市7旬宋姓婦人日前走斑馬線過馬路，走到一半卻被左轉的計程車撞上，婦人當場倒地不起，所幸計程車駕駛發現闖禍後隨即煞停，沒有輾過造成進一步傷害。警方獲報到場，協助傷者送醫，運將供稱A柱遮蔽視線沒看到，被依過失傷害罪函送法辦，並吃上不禮讓行人6000元罰鍰。

中正第二警分局日前獲報，福州街22號旁無名巷口有行人被車撞，趕抵現場發現是計程車撞行人，傷者宋婦（77歲）被撞倒在地無法爬起，經救護人員協助送醫，她傷勢手、腳擦挫傷，有些微頭暈，沒有生命危險。

警方調閱監視器畫面，確認宋婦好端端的走在路上就被車撞，所幸計程車當下車速不快，肇事後立刻煞停，才沒有輾過造成進一步傷害。計程車駕駛林姓男子（61歲）喊冤說沒看到有人過馬路，懷疑被A柱擋住視線，警方事後依過失傷害罪將他函送法辦，並開罰車不禮讓行人6000元罰鍰。