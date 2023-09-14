快訊

日職／禁暴動！阪神虎最快今封王 上千警力防球迷跳水嗨過頭

威力彩頭獎中數億元！歐吉桑一家三口現身 用夜市新買大背包領走1500萬現鈔

北北桃中高組五捷聯盟 侯友宜：國車國造帶動國家產業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市某高職學生口角 拿滅火器亂噴波及19人送醫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市某高職今天發生學生爭執事件，一名同學竟拿起教室旁滅火器朝對方噴灑，由於事發當下是下課時間，共有19人遭波及，為保險起見分送各家醫院治療，所幸無大礙，校長說明，目前已安排輔導老師進入班級輔導，後續處置也會針對該事件開會討論，已通報教育局校安室。

該校校長表示，初步了解事情發生起源是兩個不同班學生因不明原因爭執，其中一名學生下課就走到隔壁班，想找對方理論，沒想到越吵越兇，該同學就拿起滅火器朝走廊亂噴，由於下課時間走廊聚集人潮眾多，有人不小心被噴到眼睛或吸入乾粉，校方保險起見，通報救護車送醫，所幸都不嚴重。

校長說明，目前已安排教官、學務處人員到醫院陪同，並通知家長，輔導老師也進入兩個班級輔導，噴滅火器同學目前在學務處，事發當下有老師在場，發生爭執時也有第一時間出面勸阻，原以為學生轉頭是要離開，沒想到他竟順手拿起一旁滅火器亂噴，老師也來不及阻止，學校也會針對該事件，開會討論後續處置。

台北市一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內19名學生遭波及受傷。記者廖炳棋/翻攝
台北市一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內19名學生遭波及受傷。記者廖炳棋/翻攝

台北市某高職發生學長對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。圖／取自PTT
台北市某高職發生學長對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。圖／取自PTT

台北市某高職發生學長對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。圖／取自PTT
台北市某高職發生學長對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。圖／取自PTT

保險 教育局 教室

延伸閱讀

北市高職學生網路口角不爽 拿滅火器噴教室18學生送醫

任職北市副所長期間涉浮報加班費 桃警遭搜索帶回偵訊

北市推環保迺遼寧夜市 自備容器打卡最高賺1250元購物金

北市大安區里長為議員候選人辦餐敘 賄選罪起訴

相關新聞

北市大同區又現天坑！ 新工處到場填補 警消：無安全顧慮

台北市大同區南京西路７月接連有道路出現天坑，今午赤峰街上又出現寬2公尺、深1.5公尺的坑洞，警消表示現場無安全顧慮，後須...

北市高職學生網路口角不爽 拿滅火器噴教室18學生送醫

台北市信義區一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷，學生意...

獨／高雄超商砍前女友30刀 恐怖凶嫌落網辯稱「我很愛她」

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，趁吳一人值大夜班時，持水果刀刺殺吳30多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。余案...

北市7旬婦走斑馬線過馬路遭撞 小黃運將慘吞6000元罰單

台北市7旬宋姓婦人日前走斑馬線過馬路，走到一半卻被左轉的計程車撞上，婦人當場倒地不起，所幸計程車駕駛發現闖禍後隨即煞停，...

北市某高職學生口角 拿滅火器亂噴波及19人送醫

台北市某高職今天發生學生爭執事件，一名同學竟拿起教室旁滅火器朝對方噴灑，由於事發當下是下課時間，共有19人遭波及，為保險...

遇警盤查手機狂響不敢接 台南6旬婦行竊當場露餡

台南市警五分局員警昨在北區金華路段執行查抄勤務，攔查60歲張姓婦人，過程中手機狂響不停，她卻刻意不接，眼尖員警發現其螢幕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦