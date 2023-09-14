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北市某高職學生口角 拿滅火器亂噴波及19人送醫
台北市某高職今天發生學生爭執事件，一名同學竟拿起教室旁滅火器朝對方噴灑，由於事發當下是下課時間，共有19人遭波及，為保險起見分送各家醫院治療，所幸無大礙，校長說明，目前已安排輔導老師進入班級輔導，後續處置也會針對該事件開會討論，已通報教育局校安室。
該校校長表示，初步了解事情發生起源是兩個不同班學生因不明原因爭執，其中一名學生下課就走到隔壁班，想找對方理論，沒想到越吵越兇，該同學就拿起滅火器朝走廊亂噴，由於下課時間走廊聚集人潮眾多，有人不小心被噴到眼睛或吸入乾粉，校方保險起見，通報救護車送醫，所幸都不嚴重。
校長說明，目前已安排教官、學務處人員到醫院陪同，並通知家長，輔導老師也進入兩個班級輔導，噴滅火器同學目前在學務處，事發當下有老師在場，發生爭執時也有第一時間出面勸阻，原以為學生轉頭是要離開，沒想到他竟順手拿起一旁滅火器亂噴，老師也來不及阻止，學校也會針對該事件，開會討論後續處置。
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