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遇警盤查手機狂響不敢接 台南6旬婦行竊當場露餡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局員警昨在北區金華路段執行查抄勤務，攔查60歲張姓婦人，過程中手機狂響不停，她卻刻意不接，眼尖員警發現其螢幕顯示「麻煩盡速歸還手機，不然報警」簡訊，且未接來電多達數十通，直至員警代接電話，對方告知其手機遭竊，張婦見東窗事發才坦言行竊。

警方調查，經員警一再追問，張婦開始堅稱手機是自己的，待手機再度來電，警備隊副隊長蘇敬修代為接起，對方告訴他該手機，甫於上午9時30分在北區公園路住家遭竊，才戳破其謊言。

同時，警方在手機不但發現「您好，可以麻煩您盡速歸還手機，不然我們要去報警了」，且未接來電多達數十通，張婦見事跡敗露，才表示手機是她偷來的。

然而，張婦涉行竊後，距離案發不到3小時，即遇警盤查，過程中手機狂響不停，她卻不接電話的舉動而露了餡，警方直說「賊星該敗」。警詢後，警方依涉竊盜罪嫌，將她移送法辦。

張婦開始堅稱手機是自己的，待手機再度來電，員警代為接起，對方告訴他該手機，在北區公園路住家遭竊，才戳破其謊言。圖／讀者提供
張婦開始堅稱手機是自己的，待手機再度來電，員警代為接起，對方告訴他該手機，在北區公園路住家遭竊，才戳破其謊言。圖／讀者提供
眼尖員警發現其螢幕顯示「麻煩盡速歸還手機，不然報警」簡訊，讓張婦偷竊行為，東窗事發。圖／讀者提供
眼尖員警發現其螢幕顯示「麻煩盡速歸還手機，不然報警」簡訊，讓張婦偷竊行為，東窗事發。圖／讀者提供

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