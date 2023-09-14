魔高一丈...詐騙集團反制「反詐騙」 編說辭騙倒銀行詐千萬

彰化縣洪姓婦人今年透過FB廣告加LINE，落入詐騙集團成立的股市指南群組，先後匯款逾1千萬元，第七次要到宅取款200萬元，被洪婦的兒子發現並察覺有異，找朋友一起埋伏逮到未成年的黃姓車手，送交警方詢問後，依詐欺和洗錢防制法移送偵辦。

據調查，洪婦今年6月間從YouTube看到股市投資股票獲利資訊，輸入廣告股市指南LINE群組，一名自稱投資助理陳姓女子主動聯繫，要求下載某投資股份有限公司APP，由投資公司客服人員接洽和分析股市投資取得洪婦信任，在今年7月、8月到某銀行埤頭分行臨櫃匯款4次和約定到她住所前面交取款兩次，總共交付1080萬多元

警方認為值得注意的是，詐騙集團有「反反詐騙」教戰手冊，竟教洪婦面對銀行行員關懷匯款用途時，謊稱是「五金貿易用款」匯款黃姓男子，稱黃男是朋友熟人，如果行員再多問就回答「無可奉告」，然後生氣走人，換別家銀行匯款，詐團的伎倆竟然瞞過銀行行員，洪婦成功匯款4次。

詐團日前假稱客服人員直接到府取款再投資股市，約定本（9）月12日當晚交款，洪婦向兒子（姓陳）索取定期存單200萬元要投資股市，陳男才知媽媽上當被詐千萬，就用媽媽的手機與詐團約定交款地點，並找蔡姓友人一起埋伏抓到黃姓車手扭送埤頭分駐所，警詢時查明黃姓車手是未成年。