快訊

侯友宜啟程訪美 AIT：預期將與主席羅森柏格會面

批賴清德雙語及食安政策破產 國民黨：戳破「爛尾德」謊言

差額可達數萬 勞退新制退休金該選保證收益還是分紅？

魔高一丈...詐騙集團反制「反詐騙」 編說辭騙倒銀行詐千萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣洪姓婦人今年透過FB廣告加LINE，落入詐騙集團成立的股市指南群組，先後匯款逾1千萬元，第七次要到宅取款200萬元，被洪婦的兒子發現並察覺有異，找朋友一起埋伏逮到未成年的黃姓車手，送交警方詢問後，依詐欺和洗錢防制法移送偵辦。

據調查，洪婦今年6月間從YouTube看到股市投資股票獲利資訊，輸入廣告股市指南LINE群組，一名自稱投資助理陳姓女子主動聯繫，要求下載某投資股份有限公司APP，由投資公司客服人員接洽和分析股市投資取得洪婦信任，在今年7月、8月到某銀行埤頭分行臨櫃匯款4次和約定到她住所前面交取款兩次，總共交付1080萬多元

警方認為值得注意的是，詐騙集團有「反反詐騙」教戰手冊，竟教洪婦面對銀行行員關懷匯款用途時，謊稱是「五金貿易用款」匯款黃姓男子，稱黃男是朋友熟人，如果行員再多問就回答「無可奉告」，然後生氣走人，換別家銀行匯款，詐團的伎倆竟然瞞過銀行行員，洪婦成功匯款4次。

詐團日前假稱客服人員直接到府取款再投資股市，約定本（9）月12日當晚交款，洪婦向兒子（姓陳）索取定期存單200萬元要投資股市，陳男才知媽媽上當被詐千萬，就用媽媽的手機與詐團約定交款地點，並找蔡姓友人一起埋伏抓到黃姓車手扭送埤頭分駐所，警詢時查明黃姓車手是未成年。

北斗警分局分局長吳詠傑今天表示，洪婦的兒子陳男回想平常警方宣導「假投資、真詐財」，會指派專人到府收款、匯款給個人而非公司的手法，與詐騙集團的手法和特徵極其類似，直覺應是詐騙集團所為，最後保住僅存債蓄200萬元，警方再次請民眾別輕信保證獲利、穩賺不賠、利潤豐厚等話術，落入詐騙集團的假投資陷阱，若有疑問可撥打165反詐騙電話或110詢問。

彰化縣埤頭鄉洪姓婦女到銀行匯款給詐團黃姓人頭帳戶。圖／民眾提供
彰化縣埤頭鄉洪姓婦女到銀行匯款給詐團黃姓人頭帳戶。圖／民眾提供
詐騙集團教洪婦回答銀行行員的關懷詢問。圖／民眾提供
詐騙集團教洪婦回答銀行行員的關懷詢問。圖／民眾提供

詐騙集團 車手

延伸閱讀

搞詐團拘禁3人致死棄屍山區 首腦藍道搭囚車法院吃麵包開庭

影／不學好！高雄少年同夥詐財353萬元 最「老」車手年僅17

楊繡惠接詐騙電話這樣回 對方竟氣到罵髒話

楊繡惠接詐騙電話這樣回 對方竟氣到罵髒話

相關新聞

北市高職學生網路口角不爽 拿滅火器噴教室18學生送醫

台北市信義區一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷，學生意...

獨／高雄超商砍前女友30刀 恐怖凶嫌落網辯稱「我很愛她」

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，趁吳一人值大夜班時，持水果刀刺殺吳30多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。余案...

魔高一丈...詐騙集團反制「反詐騙」 編說辭騙倒銀行詐千萬

彰化縣洪姓婦人今年透過FB廣告加LINE，落入詐騙集團成立的股市指南群組，先後匯款逾1千萬元，第七次要到宅取款200萬元...

任職北市副所長期間涉浮報加班費 桃警遭搜索帶回偵訊

桃園市政府警察局保安大隊一名李姓巡官近日遭人檢舉先前在台北市服務時，涉嫌浮報加班費，台北地檢署今指揮新北市調查處調查官至...

物流貨櫃車前輪突竄大量白煙 輪胎險起火駕駛嚇壞驚逃

新北市汐止區昨天晚間發生物流貨櫃車車頭冒煙意外。1輛滿載貨物的貨櫃車昨天晚間10時許行經大同路時，車頭右前輪突然冒出大量...

帥機長甜喊親愛的！新北婦陷情網險匯12萬領愛情包裹

新北市板橋57歲鄭姓婦人，日前在臉書認識自稱國內某航空公司機長的洪男，因洪男年輕外型帥氣迷人，鄭婦頓時陷入愛河。昨天洪男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦