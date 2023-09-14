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北市高職學生網路口角不爽 拿滅火器噴教室18學生送醫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷，學生意識清楚，分送醫院診治。

據了解，二年級學長與一年級的學弟，在網路口角糾紛，學長不爽，拿滅火器到學弟教室噴灑，造成教室內18名學生遭波及。

轄區警方及消防局人員，在校方引導下進入學校，先將18名學生分送北醫、國泰、仁愛、長庚等醫院診治。至於肇事學生，已被校方查處。

轄區警方已派遣員警，到醫院告知學生及家屬相關權益，若無人提告，警方將依少年事件處理法處理後續。

台北市一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。記者廖炳棋/翻攝
台北市一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。記者廖炳棋/翻攝
台北市一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。記者廖炳棋/翻攝
台北市一處高職學校，今天近午11時許，發生學長在教室內對學弟噴灑滅火器案件，造成教室內18名學生遭波及受傷。記者廖炳棋/翻攝

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