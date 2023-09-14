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帥機長甜喊親愛的！新北婦陷情網險匯12萬領愛情包裹

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋57歲鄭姓婦人，日前在臉書認識自稱國內某航空公司機長的洪男，因洪男年輕外型帥氣迷人，鄭婦頓時陷入愛河。昨天洪男表示要寄驚喜包裹給鄭婦表達愛意，但需支付12萬元關稅，鄭婦信以為真前往銀行欲匯款時，行員驚覺有異報警，在警方苦勸下鄭婦才知遇到詐騙，與型男帥機長的戀情頓時成為泡影。

據了解，鄭婦日前在臉書上瀏覽時，突有1名自稱在國內某航空公司擔任機場的洪姓男子加她臉書，因洪男臉書照片外型年輕又相當帥氣迷人，加上近期頻頻對鄭婦噓寒問暖，不但頻呼親愛的，還說「我一生信任並愛你」，鄭婦因而陷入愛河。

昨天洪男表示要寄送驚喜包裹給鄭婦，但需匯款海關費用12萬5800元後包裹才能順利取得，洪男還透過LINE傳訊說：「這個包裹對我來說意義重大，我一生信任並愛你，這就是為什麼我把包裹寄給你」、「親愛的妹妹，但是你仍然可以幫我接收我的包裹。寫嗎？」

鄭婦信以為真根本沒注意訊息文字怪異且不通順，立即至銀行欲臨櫃匯款。行員察覺有異隨即報警。板橋派出所警員獲報到場詢問狀況後，向鄭婦勸說不該輕易匯款給網路上不認識的人，起初鄭婦對警方勸說感到半信半疑，直到警方不斷苦口婆心分享網路新聞案例，鄭婦才驚覺自己受騙上當，與型男機長戀情原來只是一場夢。

詐騙集團自稱機長誘騙鄭婦。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團自稱機長誘騙鄭婦。記者黃子騰／翻攝
假機長要鄭婦幫忙領包裹。記者黃子騰／翻攝
假機長要鄭婦幫忙領包裹。記者黃子騰／翻攝
警方向鄭婦勸說。記者黃子騰／翻攝
警方向鄭婦勸說。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團甜言蜜語稱「我一生信任並愛你」。記者黃子騰／翻攝
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愛河 驚喜

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