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誰掉的？國1北向高雄段暗夜地上留這東西 8車慘拋錨爆胎

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號北向368公里處高雄中正路段，昨夜9時48分許，有8輛轎車慘停路肩急閃燈苦等待援，據瞭解，該路面莫名出現一塊疑似車體零件的長鐵條，警方表示，經調閱監視器通知肇事車主及駕駛人到案，依道交條例最重可處6千元，並有涉犯公共危險之虞。

「昨晚有8名車主報案！」警方指出，這些車輛有的輪胎爆胎，有的輪框受損，也有前擋泥板摩擦受損，都是行經國一368公里處時（高雄中正段）時，因輾壓該金屬掉落物造成車損。

所幸，這起事故並未造成人員受傷，當時受損車輛多停在路肩停等拖吊車援救，晚間10時30分許即排除事故車，恢復全線暢通。

國道公路警察局呼籲，車輛行駛道路前，用路人應檢查車輛機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故發生，如有違反，依道路交通管理處罰條例開罰，最重可處駕駛人6000元；另涉嫌刑法之妨害公眾往來安全罪部分，警方俟調查後，將移送地檢署偵辦。。

事故車輪爆胎。記者古和純／翻攝
事故車輪爆胎。記者古和純／翻攝
國道一號有金屬物掉落造成後方車輛車損。記者古和純／翻攝
國道一號有金屬物掉落造成後方車輛車損。記者古和純／翻攝
因碾壓鐵條，轎車前擋泥板摩擦受損。記者古和純／翻攝
因碾壓鐵條，轎車前擋泥板摩擦受損。記者古和純／翻攝
國道一號有金屬物掉落造成後方車輛車損。記者古和純／翻攝
國道一號有金屬物掉落造成後方車輛車損。記者古和純／翻攝
國道一號有金屬物掉落造成後方車輛車損。記者古和純／翻攝
國道一號有金屬物掉落造成後方車輛車損。記者古和純／翻攝
車輪鋁輪框因碾壓金屬掉落物而受損。記者古和純／翻攝
車輪鋁輪框因碾壓金屬掉落物而受損。記者古和純／翻攝

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