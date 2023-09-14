誰掉的？國1北向高雄段暗夜地上留這東西 8車慘拋錨爆胎

國道一號北向368公里處高雄中正路段，昨夜9時48分許，有8輛轎車慘停路肩急閃燈苦等待援，據瞭解，該路面莫名出現一塊疑似車體零件的長鐵條，警方表示，經調閱監視器通知肇事車主及駕駛人到案，依道交條例最重可處6千元，並有涉犯公共危險之虞。

「昨晚有8名車主報案！」警方指出，這些車輛有的輪胎爆胎，有的輪框受損，也有前擋泥板摩擦受損，都是行經國一368公里處時（高雄中正段）時，因輾壓該金屬掉落物造成車損。

所幸，這起事故並未造成人員受傷，當時受損車輛多停在路肩停等拖吊車援救，晚間10時30分許即排除事故車，恢復全線暢通。