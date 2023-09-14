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外來物種「擬鱷龜」逛街 台東接獲首例通報

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣1999接獲首例通報外來物種「擬鱷龜」，恐對生態造成影響，台東縣府農業處研判應是民眾棄養，目前已先公告招領，若無人認領將收容暫養、保管或銷毀，同時籲請民眾勿棄養。

縣府農業處表示，擬鱷龜原產在美洲地區，可取食大量水生植物及食腐肉、咬合力強，成體幾乎無天敵，國內其他縣市已有被棄養或逃逸案例，在日本、義大利等國家則列為外來入侵種。

日前海葵颱風過後，民眾發現有烏龜出現市郊街道，9日晚間也有民眾開車拍到烏龜爬行道路上，並上傳影片，經農業處人員比對，竟是外來物種擬鱷龜，隔日即展開調查及追蹤，但並無發現。

10日當天晚上1999接獲民眾通報捕獲擬鱷龜，農業處人員於是帶回縣府暫管。縣府研判這隻擬鱷龜成體應是遭棄養，如順利在野外入侵建立族群，恐影響原生生態甚鉅，呼籲民眾勿棄養。

農業處強調，依野生動物保育法第14條，非台灣地區原產動物，如有影響國內動植物棲息環境之虞者，得由主管機關逕為必要之處置。前項非台灣地區原產動物，由中央主管機關認定之。

另第15條無主或流蕩之保育類野生動物及無主之保育類野生動物產製品，主管機關應逕為處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。該擬鱷龜目前已先公告招領。

台東縣1999接獲首例通報外來物種「擬鱷龜」，恐對生態造成影響，台東縣府農業處研判應是民眾棄養，目前已先公告招領。圖／讀者提供
台東縣1999接獲首例通報外來物種「擬鱷龜」，恐對生態造成影響，台東縣府農業處研判應是民眾棄養，目前已先公告招領。圖／讀者提供

棄養 主管 海葵颱風

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