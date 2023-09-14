士林、北投出現剪刀怪客作勢恐嚇2人 警巡邏攔獲他剪刀藏提袋
台北市士林、北投區連續2天出現一名剪刀怪客，43歲江姓男子涉嫌掏出剪刀作勢攻擊路人，2名被害人驚嚇逃離現場，報案提告恐嚇罪嫌。今上午7時許，石牌派出所長陳俊宇、員警楊忻錡，巡邏時眼尖發現江男身影，當場查獲，江男情緒穩定配合警方調查。
北投警方指出，石牌派出所長陳俊宇、員警楊忻錡，今天上午巡邏時發現一名男子手拿提袋在人行道閒晃，腦海裡湧現近日不斷查看得監視器影像，男子就是日前涉持剪刀造成路人恐慌的江姓男子，隨即上前通知他到案說明，江男也配合警方偵辦，且稱剪刀就在提袋裡。
臉書靠北北投幫貼文指出，女子9月10日在唭哩岸捷運站前路邊遇到詭異男子，2人對到眼後，男子疑撈自己袋子裡的物品，疑似是把紅色握柄剪刀，女子害怕遭男子持剪刀攻擊，立刻騎車離開。貼文內容稱，女子在逃離過程中回頭看一下，「他居然真的追過來！他跑超快的，我立馬轉到右邊巷子裡，他居然已經追到巷口」、「嚇到我大便都縮起來啦！」、「太驚魂就去警局報案」。
事隔1日，蔡姓男子在9月11日晚上9時許，走在天母西路20號前，疑遭男子持剪刀作勢攻擊，蔡男隨即快跑過馬路，心生畏懼報案提告，指控該名男子對他說「噴我水」作勢拿出剪刀攻擊，但實際上並沒有噴水這件事。士林及北投警方均表示，2案件犯嫌經調閱監視器為同一人，涉案人為43歲江姓男子，平時居無定所，且往北市南邊移動，共辦查緝行蹤。
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