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台南長照交通車失控自撞 車上長輩驚魂3人送醫

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市七股區今天上午發生一起自撞車禍，一部接送社區長照長輩的交通車，在行經市道173線永吉路段時，疑似因車速過快，不慎失控自撞路旁電線桿，撞擊力道之大，車頭毀損嚴重，司機一度受困車中，車上還有2名乘客受傷，消防人員到場以器械破壞駕駛座車門將司機脫困，連同嚇得不輕的長輩分別送往成大、安南、佳里奇美醫院救治，目前並無生命危險，詳細車禍原因有待警方調查。

台南市消防局上午9時44分接獲報案，七股區永吉里76號對面路口發生自撞車禍，有人受困，立刻派遣七股、安南、土城分隊前往救援，交通車車頭扭曲變形，消防人員以電動油壓剪破壞車門將30歲司機救出，左眼部位有骨折狀況受傷腫脹，行動不便的57歲男性乘客一臉茫然，另名80歲男性乘客則有擦挫傷及頭暈情形。

據了解，這部交通車先後到三股、十份接送2名服務個案，正準備前往位於義合社區的長照機構，在經過該處路段時，突然失控撞上電桿，附近的民眾停聞巨響都趕來關心，行動不便的長輩表示，搭乘交通車時感覺車速蠻快的，沒想到後來就撞上電線桿，後續將由轄區佳里分局調查肇事原因。

其中一名長輩表示車速很快，不久就自撞。照／民眾提供
其中一名長輩表示車速很快，不久就自撞。照／民眾提供
台南市七股區一部長照機構交通車上午發生自撞車禍。照／民眾提供
台南市七股區一部長照機構交通車上午發生自撞車禍。照／民眾提供
車上載送的兩名長輩受到輕傷，送往醫院救治。照／民眾提供
車上載送的兩名長輩受到輕傷，送往醫院救治。照／民眾提供
駕駛左眼受傷，送醫救治。照／民眾提供
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