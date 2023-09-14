聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南長照交通車失控自撞 車上長輩驚魂3人送醫
台南市七股區今天上午發生一起自撞車禍，一部接送社區長照長輩的交通車，在行經市道173線永吉路段時，疑似因車速過快，不慎失控自撞路旁電線桿，撞擊力道之大，車頭毀損嚴重，司機一度受困車中，車上還有2名乘客受傷，消防人員到場以器械破壞駕駛座車門將司機脫困，連同嚇得不輕的長輩分別送往成大、安南、佳里奇美醫院救治，目前並無生命危險，詳細車禍原因有待警方調查。
台南市消防局上午9時44分接獲報案，七股區永吉里76號對面路口發生自撞車禍，有人受困，立刻派遣七股、安南、土城分隊前往救援，交通車車頭扭曲變形，消防人員以電動油壓剪破壞車門將30歲司機救出，左眼部位有骨折狀況受傷腫脹，行動不便的57歲男性乘客一臉茫然，另名80歲男性乘客則有擦挫傷及頭暈情形。
據了解，這部交通車先後到三股、十份接送2名服務個案，正準備前往位於義合社區的長照機構，在經過該處路段時，突然失控撞上電桿，附近的民眾停聞巨響都趕來關心，行動不便的長輩表示，搭乘交通車時感覺車速蠻快的，沒想到後來就撞上電線桿，後續將由轄區佳里分局調查肇事原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言