影／棋牌社變身地下賭場 台中警抓8件177人送辦

台中市警方發現有不肖業者利用棋牌社的合法招牌為掩護，實際上經營非法賭場，多以臉書貼文，提供學生優惠價、飲料等廣告詞，吸引會員加入，實際上提供籌碼計算賭資、兌換現金，市警局從去年迄今，已查獲8件麻將、棋牌賭博案件，將177人送辦。

台中市刑大偵查組長李嘉興指出，為防止變相賭博行為，透過主動查訪或民眾檢舉，積極查緝，發現該類棋牌社（協會）多透過臉書社團刊登貼文，以合法登記、年輕工作人員、全新電動麻將桌、學生優惠價及提供飲料、美食等廣告詞招募不特定人加入會員。

另也創建Line群組供會員聯繫、邀集會員前往社址打麻將、棋牌對賭，以人頭數、分鐘數計價，向會員收取開桌費作為抽頭金，期間店家也提供籌碼或撲克牌供會員計算賭資及兌換現金。

更有店家疑為提高討論度及貼文觸及率，不定期舉辦麻將、棋牌大賽，以有限名額、高額獎金等方式吸引民眾前往消費，搭配免入會費、四人同行享折扣等行銷手法，大量吸收新進會員，從中牟取不法利益。

台中市警局自去年迄今，已查獲轄內依法商業登記、成立協會涉嫌麻將、棋牌賭博案件，共計8件177人。

市警局長李文章說，三五好友相約打牌，是國人常見的休閒娛樂活動，近期棋牌社（協會）團體蓬勃發展，部分民眾為加強遊戲體驗而加賭財物，已逾越法律界線，可處賭客每人5萬元罰金。

市警局強調，將持續推行「7328警政策略」，針對疑有犯罪處所加強查緝，從源頭阻斷不法行為；針對違法經營賭博事業棋牌社（協會），將全面移請市府依法裁處，結合第三方警政策略，強力打擊以合法掩護非法之犯罪場所。