獨／高雄超商砍前女友30刀 恐怖凶嫌落網辯稱「我很愛她」

高雄市余姓男子昨晨赴吳姓前女友任職超商，趁吳一人值大夜班時，持水果刀刺殺吳30多刀逃逸，吳爬出店外被送醫急救未脫險。余案發後15小時後，因肚子餓到速食店排隊買漢堡時被追至的警方逮捕，據了解，吳昨晚落網時，聲稱自己遭欺負，還一度眼眶泛淚，今早還語出驚人「我很愛她」，但看在警方眼裡都是裝無辜之詞，目前正等法扶律師到案，才能進一步偵訊了解其犯案動機 。

警方調查，昨天凌晨3時30分許，33歲的余姓男子騎公共腳踏車至高雄市苓雅區新光路一間超商前埋伏，見上大夜班的23歲吳姓前女女正獨自理貨，店內無其他客人及店員，他拎著黑色後背包進入找吳未被理會，隨後竟拿出水果刀朝吳刺殺。

吳手腳遭刺多刀，受傷血流不止，欲爬出超商門口呼救，余追出壓制再連刺數刀，吳的手腳及腹部共被刺30餘刀。

大樓管理員聽見吳呼救，趕到超商門口見余拿刀，轉頭報警，余才罷手，若無其事走回超商拿取後背包離開，消防隊趕到將吳送醫急救，目前仍在加護病房觀察。

警方調閱監視器追查，余步行離開，換下沾有血跡衣物，昨晚6時30分許以車追人，發現余在左營區一間速食店排隊買漢堡，員警喬裝客人確認身分，一擁而上抓人。

吳落網後初步聲稱「自己被欺負」，卻未詳細說明行凶動機，警方帶回依殺人未遂罪、家庭暴力防治法偵詢釐清。

據調查，余曾在其他超商當店員，與吳交往3個多月，後來余失業，今年5月打傷吳，吳因遭暴力相向，於是決定分手，但余卻一再邀求復合被拒，吳不堪糾纏聲請保護令，法院6月26日核發民事通常保護令，令余不得騷擾吳，並應遠離住處及工作場所至少100公尺。

7月21日，余跑到超商門口下跪，被警方逮捕依家庭暴力防治法違反保護令罪移送，檢方聲押獲准後起訴。余自7月28日羈押到8月28日獲釋，法院認定他坦承犯行，態度尚可，未施以恫嚇或其他暴力行為，判拘役40天，得易科罰金。

沒想到，余出獄後，竟對吳女仍糾纏不休，昨憤而持刀行凶，昨晚落網後，情緒激動，一度眼眶泛淚聲稱自己被欺負，因夜間不偵訊，吳今早被警方提訊問訊，據了解，余經過一夜後，情緒平復，警方問為何對前女友下狠手、還砍這麼多刀，吳卻聲稱「我很愛她」，並表明要請律師，警方正等待法扶律師到場，才能進一步偵訊，釐清殺人未遂動機。

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警方查出在超商殺前女友30餘多刀的余姓男子去向，昨晚在高雄市左營區左營一間速食店，逮捕余男。圖／讀者提供