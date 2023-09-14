新北市新莊區磁磚水泥剝落從天砸下 路過汽機車遭殃1人受傷

這個月12日晚上新北市新莊區富國路一棟公寓外牆磁磚水泥掉落，當場砸中路過汽、機車，造成2車車損、1名騎士腿部紅腫擦挫傷，所幸騎士自行就醫後沒有大礙。當天警方通知屋主到案說明，汽車駕駛、機車騎士暫不提告，雙方進行協商賠償。

據了解，這個月12日晚上6時許，新北市新莊區富國路19巷口一棟舊公寓外牆，大面積水泥磁磚剝落從天砸下，當場砸中開車經過的林姓男子（31歲）與鄭姓女騎士（51歲），造成林男座車毀損、鄭女腿部紅腫擦挫傷，她自行前往醫院檢傷治療，所幸沒有大礙。