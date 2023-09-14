還原大直民宅塌陷 「這聲音」響起技師秒離開工地

北市大直坍塌案釀鄰宅受損，基泰建設的監測報告遭爆早已揭示該多次停工，然而也無規定建商須將監測報告提送市府。北市建管處表示，現行建築法、營造法均無規定，未來會檢討法規是否完備，技師則說市府若有納法將配合辦理。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原指出，監測主要目的是施工過程中，監控相關安全措施，依據數據判斷目前的安全措施是否在設計範圍內，以免造成周邊建物損壞；正常情況是管理值、警戒值需加強觀測頻率，行動值則要停止施作，並找相關人員、專家學者一起解決問題。「基泰大直」工地9月4至7日都超過行動值，需停止施工並找人解決。

蘇模原回溯事發當天，在現場有聽到「噹噹噹」聲響，研判是工地的中間柱已經開始隆起，水平支撐已經有角度。依照現場破壞的情況研判，地盤改良沒有達到原始設計者所預期，當時基地開挖高程為-11.95米，後來開挖面隆起，南側的鄰房下陷並往南側傾斜。

「一聽到那個聲音，我就趕快往基地外移動」，蘇模原直言「那個噹噹噹一出現，大概就回天乏術了」，後來就發生房子沉陷、傾斜情形，現場很快開始灌混凝土，避免建物持續傾斜。

蘇模原說，隔天8日上午7時許，台北市土木技師公會建議，先觀測1至9號單號建築物是否持續傾斜，現場裝有新的鄰房建物沉陷點、路面沉陷點、建物傾斜儀等設備持續監測，目前數值狀況穩定。

一名未具名技師直言，監測報告數據超過行動值，施作廠商應該要邀集連續壁、內支撐、監測等廠商，以及設計者、監造者等相關專家學者，一同研擬解決方案。他說，目前沒有相關資料顯示現場有做檢討動作，基泰建設應做未做，在業界不是常態。

對此市府是否有勘查，台北市都發局長王玉芬前天回應，監測報告不會送到建管處，依照規定也不用，因此建管處不知道相關情形。