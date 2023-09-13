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台中情侶租屋處輕生 向房東致歉

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今晚7點多，台中市神岡區一對情侶在承租房間內輕生，並留下遺書向房東致歉。據悉，死者身分為施男，與胡姓女友在承租一樓房內疑似以炭盆輕生，房東發現有異報案，施男與吳女已明顯身亡。

警方初步調查，死者身上無外傷，房內無打鬥跡象，初步排除他殺，進一步死因有待明天相驗釐清。

64歲施男與胡姓女友為南部人，兩人在台中市神岡區承租一樓套房，房東察覺情侶已多日未見到人，今晚7點多進門查看，赫然發現施男與胡女躺在床上，一動也不動，沒有氣息，一旁留有遺書，內容向房東致歉。

據悉，施男為南部人，長期在外地工作，但身體不適，目前沒有上班。

豐原警分局表示，鑑識人員初步檢視，2名死者身體沒有外傷，一旁留有燃燒過的炭盆，初步排除外力介入。女方家屬確認胡女身分，施男胞兄明天將從南部趕到台中，進行相驗等程序。

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