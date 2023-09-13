超驚險！散裝輪高雄港竄火 船員「跳海」逃難畫面曝光

停靠在高雄中信造船碼頭的一艘喀麥隆籍散裝貨輪，今天下午3時54分許突然起火，火勢伴隨黑煙直竄天際，當時有民眾目擊起火瞬間，船上工作人員擔心火勢蔓延，縱身往高雄港跳水逃難，畫面曝光，場面驚險，所幸落水人員全數上岸，無身體不適、無人受傷。

高雄市消防局今下午3時54分許接獲通報，派遣18車41人前往，港務消防總隊也出動9車24人前往灌救，但火勢猛烈，該船前方正停靠600噸級巡防艦「淡水艦」，兩船距離約100公尺，「淡水艦」配備高壓水砲，今下午見前方散裝輪起火，隨即啟動水砲加入救援行列。

不過灌救近2小時，火勢仍無熄滅跡象，本報取得火警發生時的影片，當時散貨輪起火後，船上還有船員及維修人員在場，一群人見火勢猛烈，擔心火勢蔓延，縱身往高雄港跳水逃難，還有人抓著纜繩，慢慢從船身往岸邊靠近，等到接近水面再跳水，場面驚險，所幸船員逃難迅速，未遭大火波及，人員上岸後都未受傷。