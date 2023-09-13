國一364K鼎金系統段5車撞一團 疑分心釀禍1男輕傷送醫
國道一號北向鼎金系統路段364公里處，今天下午1時許，發生5車碰撞事故，當時53歲郭姓男子駕車行經該處內側車道，疑因前方塞車，郭向右閃避至中線車道時，原行駛在中線的聯結車、轎車趕緊閃避至外側車道，導致5車追撞事故，其中58歲鍾姓男子輕傷送醫。
「這5車駕駛，皆無酒駕!」警方指出，事故當下，疑似郭男因不耐煩前方塞車，變換車道行駛中線時，原中線聯結車及轎車未注意車前狀況，一時之間緊急閃避至外側不慎碰撞，之後從外側接連碰撞內側車道前後兩輛轎車，因而撞成一團阻礙交通。
由於，該處鼎金系統路段為5車道，這起事故並未因此造成回堵，而事故車輛也在1時21分許排除，恢復通車，全案由岡山分隊依規定處理。警方呼籲用路人，務必注意車前動態並保持安全距離，以免因閃神造成自身及他人危害。
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