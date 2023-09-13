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方向盤上拿題庫？國3駕駛疑開車看書 最高可罰2.4萬元

中央社／ 基隆13日電

「記者爆料網」今天上傳1段影片，男子駕駛轎車行駛在國道3號七堵路段，疑將參考書攤平擺在方向盤看書。警方表示，依法最高可處新台幣2萬4000元。

「記者爆料網」上傳的這段影片共29秒，目擊者錄下這輛黑色轎車從旁行駛而過，影片清楚錄下車牌，駕駛疑似將參考書攤平擺在方向盤看書，目擊民眾車內有乘客說「看題庫對不對？難怪會開錯邊」。

國道公路警察局第9公路警察大隊指出，經檢視影片，駕駛視線停留於書本，影響行車安全，違反道路交通管理處罰條例規定「汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者」，依法可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛和吊扣汽車牌照6個月。

第9公路警察大隊表示，由於影片未顯示時間，民眾得檢舉後，警方將依法舉發。呼籲用路人行車時，應隨時注意車前狀況，勿過度信賴駕駛輔助系統，同時手握方向盤隨時應變突發狀況，以維護自身及他人的行車安全。

男子駕駛轎車行駛在國道3號七堵路段，疑將參考書攤平擺在方向盤看書。 記者爆料網
男子駕駛轎車行駛在國道3號七堵路段，疑將參考書攤平擺在方向盤看書。 記者爆料網

影片 警察 國道

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