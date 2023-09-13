越南正妹想來台同住…桃園癡情男乖乖開戶險淪詐欺人頭

桃園市八德區一名35歲廖姓男子，11日中午到銀行要申請外幣帳戶與匯款，但過程中廖男神情緊張，行員察覺有異報警。警方到場了解，得知廖男聽信越南「老婆」想來台居住，要辦外幣帳號匯5萬美元，當場識破是「假交友真詐騙」手法，不斷勸阻才讓廖男醒悟。

八德警分局四維派出所員警11日中午12點多，接獲銀行報案有疑似詐騙案，到場了解後，得知廖姓男子至銀行要申請外幣帳戶，稱要匯5萬元美金、約新台幣160萬元買洋酒，但廖男神情緊張，經警方多次詢問，才坦言自己在交友軟體認識一位漂亮越南女生，從來沒見過面，雙方加LINE聊了一陣子後開始以老公、老婆互稱。

結果近日女生說要來台灣和廖男住，需要帶5萬美元，但從越南來台不能帶那麼多現金，因此請廖男申請外幣帳號，女方稱會先匯款5萬美金至廖男帳號，再要廖男把帳號拍給她，並把提款卡寄過去。警方查看對話紀錄，發現這就是典型「假交友愛情」詐騙手法，萬一交出帳號和提款卡，廖男就會變成人頭戶詐欺犯，對此他聽完恍然大悟才作罷。

八德警分局表示，「假愛情真詐騙」是六大詐騙手法之一，詐騙集團常利用下載美女圖案在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，再以各種理由要求申辦帳戶跟匯款。警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，務必掛上電話並多方查證，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。