灌救中！中信造船廠散貨輪起火 海巡「淡水艦」高壓水砲投入救援

停靠在高雄中信造船碼頭的一艘散裝貨輪，今天下午3時54分許突然起火，火勢伴隨黑煙直竄天際，火勢尚未控制，高雄市消防局、港務消防總隊投入大量人車，目前正在灌救中。

該船前方正停靠600噸級巡防艦「淡水艦」，兩船距離約100公尺，「淡水艦」配備高壓水砲，今下午見前方散裝輪起火，隨即啟動水砲加入救援行列。

該艘散裝輪為喀麥隆籍，昨天上午11時許開進高雄港第六船渠維修馬達，今早8時30分工人開始上船維修馬達、倉蓋板，疑似以「乙炔」進行除鏽，致船艙下方「泡綿」高溫引燃起火，詳細起火原因待火勢熄滅後進一步釐清。