士林、北投現「剪刀怪客」！連日作勢攻擊路人驚逃 警已鎖定身分

台北市士林北投區，連續2天出現一名剪刀怪客，涉嫌掏出剪刀作勢攻擊，2名被害人驚嚇逃離現場，並報案提告恐嚇罪嫌，士林及北投分局警方共辦，掌握犯嫌為居無定所的江姓男子，持續追查行蹤。

臉書靠北北投幫貼文指出，女子9月10日在唭哩岸捷運站前路邊遇到詭異男子，2人對到眼後，男子疑撈自己袋子裡的物品，疑似是把紅色握柄剪刀，女子害怕遭男子持剪刀攻擊，立刻騎車離開。貼文內容稱，女子在逃離過程中回頭看一下，「他居然真的追過來！他跑超快的，我立馬轉到右邊巷子裡，他居然已經追到巷口」、「嚇到我大便都縮起來啦！」、「太驚魂就去警局報案」。

事隔1日，蔡姓男子在9月11日晚上9時許，走在天母西路20號前，疑遭男子持剪刀作勢攻擊，蔡男隨即快跑過馬路，心生畏懼報案提告，指控該名男子對說「噴我水」作勢拿出剪刀攻擊，但實際上並沒有噴水這件事。