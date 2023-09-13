台中大安肉品市場遭駭 警方：境外可能性較大

台中市大安肉品市場拍賣系統遭駭客入侵勒索，台中市警方今天指出，目前全力追查來源中，不排除各種可能，但研判以境外可能性較大，也提醒大家要提升資安意識避免被駭。

彰化肉品市場拍賣系統11日遭駭客入侵，上千隻毛豬無法拍賣，首次因拍賣系統遭駭客入侵休市，零售市場無豬可賣；大安肉品市場拍賣系統同日也遭駭客入侵，緊急維修啟用備用系統，拍賣延後5小時進行，順利完成屠宰、交貨。

大安肉品市場事後向轄區台中市警察局大甲分局報案，大甲分局今天會同台中市警察局刑警大隊前往大安肉品市場進行數位鑑識，釐清駭客IP來源。

對於大安肉品市場被駭來源，台中市刑大科技偵查隊長施明志接受媒體聯訪指出，不排除任何可能，正全力追查中，研判來自境外的可能性最大；是否與彰化肉品市場被駭有關，也還在分析中。

有關駭客入侵問題，施明志說明，一般都是透過惡意附件誘使民眾點擊，受害對象有可能是民眾或公司，警方追查時，會針對資訊設備及防火牆設備等相關紀錄來追查來源。

要避免遭駭，施明志建議，公司行號要提升員工資安意識，因為會透過附件感染資訊設備，所以要提醒員工不要點擊不明來源的軌體及附件。

至於硬體方面，施明志表示，應提高資安設備，包括防火牆、主機及伺服器，作業系統也要隨時更新以免有漏洞；且一定要作備份，一旦不幸遇到狀況才能降低損害及迅速復原；此外，還要增加密碼強度，以免被攻擊時遭駭客向上突破造成更大損失。