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台南待業男隨機開車門竊物 分駐所長鍥而不捨追出4件
台南市鹽水區日來發生停在路邊的車子遭人闖入，警方調閱路口監視器，掌握唐姓男子鎖定未上鎖車子隨機開車門犯案，經通知唐男到案坦承犯行，警追查其至少在轄區犯下4起，依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。
鹽水區一名車主本月8日發現停在家門口未上鎖遭不明人士闖入，車內一些零錢遭竊取一空，鹽水分駐所長陳俊宏調閱路口監視器，掌握竊賊7日凌晨2點多路過隨手開車門犯案，約不到1分鐘得手離去。
陳俊宏持續調閱畫面，比對轄內治安人口，鎖定特定對象，查出涉案男子為後壁區52歲唐姓男子，據知，52歲唐男有多次竊盜前科，原靠打零工維生，已待業數月。
警方通知唐某到案，唐坦承因缺錢犯案，警方持續追查，唐供稱從上月迄今在鹽水區以同樣手法犯下4起，得手都僅數百元，全都花光，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
新營警分局長顏勤峰呼籲，民眾離開車輛時，應確實將車輛上鎖，錢包及貴重物品切勿留置於車內，以免讓宵小有機可趁。
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