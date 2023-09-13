快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南待業男隨機開車門竊物 分駐所長鍥而不捨追出4件

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市鹽水區日來發生停在路邊的車子遭人闖入，警方調閱路口監視器，掌握唐姓男子鎖定未上鎖車子隨機開車門犯案，經通知唐男到案坦承犯行，警追查其至少在轄區犯下4起，依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

鹽水區一名車主本月8日發現停在家門口未上鎖遭不明人士闖入，車內一些零錢遭竊取一空，鹽水分駐所長陳俊宏調閱路口監視器，掌握竊賊7日凌晨2點多路過隨手開車門犯案，約不到1分鐘得手離去。

陳俊宏持續調閱畫面，比對轄內治安人口，鎖定特定對象，查出涉案男子為後壁區52歲唐姓男子，據知，52歲唐男有多次竊盜前科，原靠打零工維生，已待業數月。

警方通知唐某到案，唐坦承因缺錢犯案，警方持續追查，唐供稱從上月迄今在鹽水區以同樣手法犯下4起，得手都僅數百元，全都花光，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

新營警分局長顏勤峰呼籲，民眾離開車輛時，應確實將車輛上鎖，錢包及貴重物品切勿留置於車內，以免讓宵小有機可趁。

台南待業男（左）隨機開車門竊物，犯案過程都經路口監視器錄下。記者謝進盛／翻攝
台南待業男（左）隨機開車門竊物，犯案過程都經路口監視器錄下。記者謝進盛／翻攝

竊盜 監視器 台南

延伸閱讀

台中噁男門外狂盯妙齡女 闖空門猛剪碎她5件內褲

網紅的媽又偷了！她否認但監視器拍到她拿走1萬6千水晶包

消失了？男拿2罐啤酒被控竊盜 檢不起訴：他兩手空空出超商

權民搶百萬競賽鳴槍…黃天牧：權證避險降稅 帶來商機

相關新聞

駭客入侵系統勒索 1天2肉品市場遭殃

彰化縣肉品市場前天發生電腦異常，系統疑遭駭客入侵，畫面同時跳出要勒索比特幣，導致前天停止交易1天，損失至少2000多萬元...

影／男搭北捷倒地失禁疑癲癇發作 旅客大驚小怪車廂內竄逃引恐慌

有Dcard網友發文，昨搭乘松山新店線，約下午5時30分車廂內人潮突然竄逃，許多人不知道狀況也跟著離開，還有人跌坐在地，...

騎機車自摔就醫掛急診收到肇逃罰單不服 法院判決撤銷

馮男凌晨騎機車因前車緊急煞車，不慎自摔後自行就醫，被監理機關依肇事無人受傷或死亡，未依規定處置逃逸，裁處1000元罰鍰。...

林口婦疑闖紅燈穿越馬路...遭車撞倒送醫無大礙 警將開罰

錢姓婦人今天上午違規闖紅燈穿越馬路，遭一輛直行汽車碰撞當場倒地，救援人員到場協助送醫急救，所幸沒有大礙。汽車駕駛陳男沒有...

行竊前先拜拜！男偷桃園大廟15面金牌 逃基隆被逮

桃園大廟景福宮為當地著名廟宇，然而上個月宮中舉辦普度活動，卻有一名男子趁人員忙碌，偷竊神像上15面金牌逃逸。警方鎖定身分...

彰化肉品市場遭駭勒索 修復內部系統、外部仍無法連網

彰化縣肉品市場和台中市大安肉品市場的電腦作業系統，本月11日遭駭客入侵無法正常運作，要求12小時內給付比特幣解鎖，彰化縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦