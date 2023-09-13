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全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

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影／男搭北捷倒地失禁疑癲癇發作 旅客大驚小怪車廂內竄逃引恐慌

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

Dcard網友發文，昨搭乘松山新店線，約下午5時30分車廂內人潮突然竄逃，許多人不知道狀況也跟著離開，還有人跌坐在地，引發恐慌。台北捷運今說明，有男性旅客因身體不適臥倒車廂地板內，後續救護車協助送往醫院。貼文下方也友網友補充，旅客疑似癲癇發作尿失禁，還嗆說「一開始跑的那幾個人真的是禍源」。

發文的網友在Dcard詢問，昨17時30分左右，捷運松山新店線車廂內的全部人都往某一個方向跑，許多不明所以的人也跟著跑，有的人還跌到在地。

另一名網友則在下方解釋，是因為最前面的車廂內有人尿失禁在地板上，然後所有人開始往後跑，「我真的看不懂是在跑什麼？一開始跑的那幾個人真的是禍源」，尿失禁就換到另外一個車廂就好了，結果後面大家都跑到後面來，有人根本搞不清楚狀況，還邊跑邊問「發生了什麼？」

該網友說，後來尿失禁的旅客被拉下車，然後在地上一直動來動去，疑似癲癇發作，後來列車就開走了，應該是開去松山，然後才會有人上去清潔，後來站務人員就叫救護車。

北捷運今回應，昨日下午5時32分許，松山新店線台北小巨蛋站出發往松山方向，有旅客透過對講機反映，有一男性旅客疑似身體不適倒臥車廂地板，行控通知南京三民站長及保全上車確認。站長將該旅客移至月台並要求救護車協助，後續送往三軍總醫院。

有網友在Dcard發文，昨搭乘松山新店線，約17時30分車廂內人潮突然竄逃。圖／翻攝Dcard論壇
有網友在Dcard發文，昨搭乘松山新店線，約17時30分車廂內人潮突然竄逃。圖／翻攝Dcard論壇

車廂 捷運 北捷 Dcard

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