影／男搭北捷倒地失禁疑癲癇發作 旅客大驚小怪車廂內竄逃引恐慌

有Dcard網友發文，昨搭乘松山新店線，約下午5時30分車廂內人潮突然竄逃，許多人不知道狀況也跟著離開，還有人跌坐在地，引發恐慌。台北捷運今說明，有男性旅客因身體不適臥倒車廂地板內，後續救護車協助送往醫院。貼文下方也友網友補充，旅客疑似癲癇發作尿失禁，還嗆說「一開始跑的那幾個人真的是禍源」。

發文的網友在Dcard詢問，昨17時30分左右，捷運松山新店線車廂內的全部人都往某一個方向跑，許多不明所以的人也跟著跑，有的人還跌到在地。

另一名網友則在下方解釋，是因為最前面的車廂內有人尿失禁在地板上，然後所有人開始往後跑，「我真的看不懂是在跑什麼？一開始跑的那幾個人真的是禍源」，尿失禁就換到另外一個車廂就好了，結果後面大家都跑到後面來，有人根本搞不清楚狀況，還邊跑邊問「發生了什麼？」

該網友說，後來尿失禁的旅客被拉下車，然後在地上一直動來動去，疑似癲癇發作，後來列車就開走了，應該是開去松山，然後才會有人上去清潔，後來站務人員就叫救護車。