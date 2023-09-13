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8旬翁探親忘地址…迷路狂繞圈 桃警幫找妹妹助團圓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名80歲張姓老翁昨晚搭車到觀音區找妹妹，但老翁不記得妹妹住家地址，也沒有聯繫方式，只好到派出所求助，員警獲報後利用老翁妹妹的姓名查詢，很快就順利與妹妹聯繫上，幫助老翁與家人團聚。

大園分局表示，張姓老翁昨晚6點多獨自在新坡派出所門口徘徊，似乎需要協助，值班員警見狀立即上前關心。張翁告知員警，他從蘆竹搭公車來找妹妹，但他不知道妹妹的住家地址及聯繫方式，只知道妹妹大概住在新坡地區，他在附近繞了好幾圈，不知該往哪裡走，無奈之下只好向員警求助。

員警得知後利用張翁妹妹的姓名查詢警勤區系統，發現轄內確實有一個相同姓名的婦人，員警隨即前往該婦人的住處訪查，剛好婦人就在家中，經一番比對後，確認她就是張翁的妹妹。

張翁妹妹得知事情原委後感到非常驚訝，表示哥哥之前都沒告知要來拜訪，隨後便和員警一同返回派出所接人，張翁和妹妹見面後相視而笑、開心團聚，兩人對於警方的熱心幫忙深深表示感謝。

桃園一名80歲張姓老翁昨晚搭車到觀音區找妹妹，但不記得其住家地址電話，只好到派出所求助。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名80歲張姓老翁昨晚搭車到觀音區找妹妹，但不記得其住家地址電話，只好到派出所求助。記者周嘉茹／翻攝

桃園 家人

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