8旬翁探親忘地址…迷路狂繞圈 桃警幫找妹妹助團圓

桃園市蘆竹區一名80歲張姓老翁昨晚搭車到觀音區找妹妹，但老翁不記得妹妹住家地址，也沒有聯繫方式，只好到派出所求助，員警獲報後利用老翁妹妹的姓名查詢，很快就順利與妹妹聯繫上，幫助老翁與家人團聚。

大園分局表示，張姓老翁昨晚6點多獨自在新坡派出所門口徘徊，似乎需要協助，值班員警見狀立即上前關心。張翁告知員警，他從蘆竹搭公車來找妹妹，但他不知道妹妹的住家地址及聯繫方式，只知道妹妹大概住在新坡地區，他在附近繞了好幾圈，不知該往哪裡走，無奈之下只好向員警求助。

員警得知後利用張翁妹妹的姓名查詢警勤區系統，發現轄內確實有一個相同姓名的婦人，員警隨即前往該婦人的住處訪查，剛好婦人就在家中，經一番比對後，確認她就是張翁的妹妹。