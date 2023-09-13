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騎機車自摔就醫掛急診收到肇逃罰單不服 法院判決撤銷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

馮男凌晨騎機車因前車緊急煞車，不慎自摔後自行就醫，被監理機關依肇事無人受傷或死亡，未依規定處置逃逸，裁處1000元罰鍰。馮男不服提告，基隆地院審理後，認為肇事者受傷，就是有人受傷，監理機關裁處有誤，判決撤銷處分。

判決指出，馮男去年8月6日凌晨騎機車行駛基隆市中山二路，見前方鍾姓騎士突然緊急剎車，馮男騎車重心不穩，自摔倒地，造成胸部挫傷、四肢及腰部多處挫、擦傷。鍾姓騎士有停車了解狀況，並告知馮男聯絡方式後離去，馮男自行騎車輛到衛生福利部基隆醫院急診。

馮男當晚到基隆警四分局中山派出所報案，並提供行車紀錄器影像供警方參考。警方認為馮男有「肇事後未依規定處置（有人受傷）」違規行為，開單舉發。馮男透過監理服務網申訴平台陳述意見，監理機關改認馮男有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」違規事實，處罰鍰1000元。

馮男不服處分，提起行政訴訟，主張這起事故的傷者就是他本人，所以是有人受傷的道路交通事故，監理機關裁處曲解法令。他在車禍後隨即去掛急診救治，同日主動報案及提供行車紀錄器影像，難認有何違反處理程序之處。

馮男說，發生這樣的車禍，強令唯一受傷的他，若必須停留現場等候警方到場處理，而不能先行就醫，顯然延誤治療救護時機，侵害生存權，訴請撤銷原處分。

監理機關答辯，馮男發生交通事故後，未依規定處置即離開現場，且前方車輛駕駛人並未受傷，舉發裁處無違誤，聲明駁回告訴。

馮男發生事故時間是凌晨0點40分，抵達醫院急診掛號時間為1時22分，兩地車程為7到10分鐘。法官當庭勘驗行車紀錄器影像，看到馮、鍾和其他相近騎士均有停車協助。認為馮男可能因疼痛等狀況，無法全速行駛，難認有耽擱。馮男自已受傷，更無延誤就醫必要。

法院指出，所謂「致人」於死、「致人」於重傷，本意是「致」「他人」產生後述結果，而不及於自身。道路交通事故處理辦法有關事故定義則為，車輛在道路上行駛「致有人受傷或死亡」或車輛、財物損壞，而非「致人受傷或死亡」，可見並非單純致他人受傷，而是也包括肇事者本人受傷情形。

法院指監理單位開「無人受傷或死亡」解釋成無肇事者以外的人受傷，顯然不當擴張處罰範圍，違反行政罰法基本原則。至於原告行為是否構成其他違規，應由被告審酌全案事證依法裁決。本案監理機關就事實認定有違誤，處分自難維持，馮男訴請撤銷處分有理由，應予准許。全案可上訴。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

基隆 自摔 機車騎士

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