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新北樹林婦人從4樓墜落 消防氣墊救婦一命
今天下午新北市樹林區許姓婦人從住處4樓墜落，當場掉落到一樓氣墊，救護人員檢視她身體沒有明顯外傷，緊急協助送醫所幸沒有大礙。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，目前正聯繫婦人家屬到派出所協助，以釐清相關疑點。
據了解，今天上午新北市樹林區許姓婦人（53歲）心情不好，獨自在新北市樹林區中山路一段4樓住處喝酒。約莫下午1時許，她突然跨出鐵窗雙腳騰空十分危急。新北市消防局獲報出動人車趕抵，鋪設氣墊、雲梯車升梯準備救援。
不料，氣墊都還沒充飽氣，許婦突然縱身往下墜落，當場掉落一樓氣墊，所幸許婦墜落當下身體擦撞到二、三樓招牌緩衝後才掉落氣墊上，經救護人員檢視許婦，身體沒有明顯外傷、意識清楚，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。
事後警方詢問她事發狀況，許婦帶著酒意說著「喝了酒，心情不好」等話，警方勘驗現場沒有外力介入跡象，目前已循線聯繫許婦家人到派出所協助，釐清相關疑點。
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