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林口婦疑闖紅燈穿越馬路...遭車撞倒送醫無大礙 警將開罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

錢姓婦人今天上午違規闖紅燈穿越馬路，遭一輛直行汽車碰撞當場倒地，救援人員到場協助送醫急救，所幸沒有大礙。汽車駕駛陳男沒有酒駕，事故原因待查。錢女違規部分警依法開單舉發。

據了解，錢姓婦人（73歲）今天上午11時27分左右，步經新北市林口區仁愛路一段與文化二路口，錢婦未依號誌燈指示，直接闖紅燈徒步穿越行人穿越道，導致陳男駕駛汽車閃避不及，直接撞倒錢婦。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視錢婦肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

肇事駕駛陳男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續警方調查後才能釐清。錢婦闖紅燈穿越馬路部分，警方將檢視相關事證，若查屬違規另依道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款之規定開處500元罰鍰。

林口警呼籲用路人務必恪遵交通規則，行經路口時注意「慢、看、停」，放慢速度，注意左右四周有無人車，再行穿越，以維護道路交通安全。

新北市林口區錢姓婦人，違規闖紅燈穿越馬路遭車碰撞，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區錢姓婦人，違規闖紅燈穿越馬路遭車碰撞，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區錢姓婦人，違規闖紅燈穿越馬路遭車碰撞，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區錢姓婦人，違規闖紅燈穿越馬路遭車碰撞，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

林口 交通違規

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