彰化肉品市場遭駭勒索 修復內部系統、外部仍無法連網

彰化縣肉品市場和台中市大安肉品市場的電腦作業系統，本月11日遭駭客入侵無法正常運作，要求12小時內給付比特幣解鎖，彰化縣肉品市場在12日凌晨修復，昨、今兩天順利拍賣毛豬，但外部無法進入電腦系統查看官網資料，想看毛豬交易行情必須到中央畜產會網站。

據了解，駭客不只入侵彰化縣肉品市場電腦作業系統，也駭入彰化縣多家醫療院所，衛福部彰化醫院曾是受害機構，報案和修復之外也對電腦作業系統加嚴加密，多家醫療院所不願聲張，低調的支付數以百萬元贖金重啟電腦作業系統，另有被勒索上億元而不願妥協的大型醫療院所先維持內部電腦作業系統運作，暫停對外網際網路聯結。

彰化縣肉品市場秘書陳永濃今天表示，肉品市場電腦作業系統首度遭駭客入侵，11月上午上班開機即發現異常，電腦工程師12日凌晨1點修復內部作業系統可順利拍賣毛豬，不過對外連線仍被鎖住，無法經由網際網路從外部進入彰化縣肉品市場查閱資料，目前電腦工程師還在修復。

彰化縣肉品市場11日上班後開機準備拍賣毛豬，主機螢幕跳出英文字幕，「我們已經在肉品市場網路存在很久，並下載了大部分資料，如果不在12小時內用比特幣付錢，這些資料就要被公開」，駭客沒說明勒索多少比特幣，彰化縣肉品市場已報警處理，11日當天被迫休市約2千頭豬無法被拍賣，導致市場肉攤跟著休市一天。