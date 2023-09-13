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台灣心肌梗塞學會「搶救大賽」 南市打火弟兄榮獲2優等

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台灣心肌梗塞學會日前舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」競賽，南市消防局第五救護大隊，2支隊伍成員雙雙榮獲「優等」佳績，展現平時訓練的成果。

為推動台灣心肌梗塞相關疾病的衛教、教育、研究及促進照護品質，台灣心肌梗塞學會今年舉辦第二屆秋季國際學術研討會，更特地舉辦「到院前心肌梗塞搶救大作戰」競賽，讓救護人員面對心肌梗塞患者時，如何更有效率提升到院前的救護能量。

此次南市消防局五大隊組成2組隊伍參加，雙雙獲得優等。 第五大隊大隊長鄭誌峰表示，這次競賽全國共有33組角逐最高榮譽，競爭非常激烈。透過4大關卡，如學科測試、搶答，還考驗參賽者CPR心肺復甦術及判讀心電圖，歷時2個多小時的競賽，實屬不易。

參賽的4位成員中，隊員林振凱其實並不是高級救護隊隊員，不過以優異的表現位團隊取的佳績。他認為，這跟平常精實的訓練與出勤的磨練有所關係。

台南市長黃偉哲表示，臺南市推動到院前12導程心電圖監測，讓急性胸痛患者經消防局救護車上施作12導程心電圖，至今已有共6397件、經醫院判讀需施作心導管共347件。所以到院前進行12導程心電圖，其實是救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的最佳利器。

第五大隊大隊長鄭誌峰說，除鼓勵同仁多多參加比賽，與不同縣市互相切磋技藝、交流技術，還會定期會安排救護教官傳授救護基礎及進階訓練，讓每位救護人員時時保持最新資訊並精進救護技能。

南市消防局五大隊組成2組隊伍共4人，參加台灣心肌梗塞學會「搶救大作戰」競賽，雙雙榮獲優等。記者李文德／翻攝
南市消防局五大隊組成2組隊伍共4人，參加台灣心肌梗塞學會「搶救大作戰」競賽，雙雙榮獲優等。記者李文德／翻攝
這次競賽全國共有33組角逐，競爭非常激烈，參賽者需要經過CPR心肺復甦術及判讀心電圖等4大關卡，考驗著平時訓練的成果。記者李文德／翻攝
這次競賽全國共有33組角逐，競爭非常激烈，參賽者需要經過CPR心肺復甦術及判讀心電圖等4大關卡，考驗著平時訓練的成果。記者李文德／翻攝

心肌梗塞 患者 消防員

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