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宿醉騎車遭未打方向燈轎車撞上 業務員骨折還遭法辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名26歲洪姓男子，前天凌晨與友人喝酒歡唱後，搭計程車返家休息。中午騎機車欲前往公司上班，不料行經板橋區民生路時與許男駕駛的小轎車發生擦撞，洪男連人帶車倒地，全身多處擦挫傷及左腿骨折，送醫急救後無生命危險。但洪男經酒測後酒測值達0.24，警方詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

據了解，擔任業務員的26歲洪姓男子，11日凌晨與友人相約在蘆洲1間KTV唱歌喝酒，清晨5時許搭計程車返回五股住處。洪男睡到中午後騎機車欲前往位於中和的公司上班，不料行經板橋區民生路三段時，左側車道1輛由56歲許姓男子駕駛的轎車未打方向燈就變換車道，與洪男騎乘的機車發生碰撞，洪男連人帶車倒地還在地上翻滾數圈。

救護人員獲報趕抵，發現洪男全身多處擦挫傷、左腿骨折，立即將他送醫急救，所幸經手術治療後已無大礙。但警方依法對洪男進行酒測後，發現他酒測值達0.24，將待洪男傷勢穩定後依公共危險罪嫌將他送辦。至於肇事的許姓男子因變換車道未打方向燈，也依道路交通管理處罰條例第42條，開罰1200元以上3600元以下罰款。

洪男遭許男駕駛的轎車擦撞。記者黃子騰／翻攝
洪男遭許男駕駛的轎車擦撞。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將洪姓騎士送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將洪姓騎士送醫。記者黃子騰／翻攝
洪男倒地後翻滾數圈。記者黃子騰／翻攝
洪男倒地後翻滾數圈。記者黃子騰／翻攝

酒測 車道

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